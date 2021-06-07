Yıldız futbolcu, "Hedefim her zaman en üst seviyede oynayan ve kupalar kazanan takımlarda mücadele etmek. Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük takımlarda forma giymeyi her futbolcu ister. Türkiye'den çok sayıda teklif alıyorum. 1-2 kulüple ise ciddi görüşmelerimiz var ama henüz somut bir şey yok. Sadece Almanya'dan değil İspanya ve İtalya'dan da teklifler var. Ancak henüz karar vermedim. Teklifleri değerlendirip en doğru kararı vermek istiyorum" dedi.