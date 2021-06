"STADIN DOLU OLMASINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Stuttgart'ın geçen sezon birkaç maçını izlediğini belirten Ömer Faruk Beyaz, "Genç oyunculara önemli şanslar veriliyor. Bu sezon bunu fazlasıyla gördüm. Takımın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Her şeyden önce, taraftarla beraber her takıma karşı iyi sonuçlar almamız ve sahada her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Stadın dolu olmasını dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.