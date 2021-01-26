Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini uzatmayan ve Alman ekibi Schalke 04 ile anlaşan Ömer Faruk Beyaz'ın Sarı-Lacivertliler'le yollarını kesin olarak ayırma kararının perde arkasına Takvim ulaştı.
LİGDE 1 MAÇTA OYNADI
Avrupa futboluna damga vuracak genç oyuncular arasında gösterilen ve Fenerbahçe'de az süre aldığı için mutsuz olduğu bilinen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertli forma ile bu sezon ligde 1, kupada ise 2 maçta forma giyebildi.
KUPADAKİ KARACABEY MAÇI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU
Fenerbahçe formasını son olarak 16 Aralık 2020'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor ile oynanan maçta giyen Ömer Faruk, bu karşılaşma sonrası takımdan ayrılmayı kesin olarak kafasına koydu.