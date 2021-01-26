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    • 26.01.2021 13:21
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    ile anlaştı! Değeri artık 40 milyon euro! İşte 'den ayrılık nedenleri

    Geçtiğimiz hafta sonu .com.tr 'ın ile anlaştığını ve Beyaz'ın Schalke 04'te sözleşme fesih bedelinin 40 milyon euro olduğunu yazmıştı. takvim.com.tr şimdi de Beyaz'ı 'den koparan detaylara ulaştı. Genç yıldız Sarı-Lacivertliler'de fazla süre alamadığı için mutsuz olurken bardağı taşıran son damla ise 'ndaki maçında kırmızı kart gören kaleci 'ın yerine oyundan alınması oldu. Bu olaydan sonra takımla bağı iyice kopan Ömer Faruk Beyaz Schalke 04 ile anlaştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ömer Faruk Beyaz'ın F.Bahçe'den ayrılma nedeni

    Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini uzatmayan ve Alman ekibi Schalke 04 ile anlaşan Ömer Faruk Beyaz'ın Sarı-Lacivertliler'le yollarını kesin olarak ayırma kararının perde arkasına Takvim ulaştı.

    LİGDE 1 MAÇTA OYNADI
    Avrupa futboluna damga vuracak genç oyuncular arasında gösterilen ve Fenerbahçe'de az süre aldığı için mutsuz olduğu bilinen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertli forma ile bu sezon ligde 1, kupada ise 2 maçta forma giyebildi.

    KUPADAKİ KARACABEY MAÇI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU
    Fenerbahçe formasını son olarak 16 Aralık 2020'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor ile oynanan maçta giyen Ömer Faruk, bu karşılaşma sonrası takımdan ayrılmayı kesin olarak kafasına koydu.

        ALTAY'IN YERİNE OYUNDAN ALINDI
        Karacabey maçına ilk 11'de başlayan Ömer Faruk, kaleci Altay Bayındır'ın 28. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından teknik direktör Erol Bulut tarafından oyundan alınmış ve yerine Oytun Özdoğan dahil olmuştu.

        F.BAHÇE İLE BAĞI KOPTU SCHALKE 04 ANLAŞTI
        28. dakikada yapılan bu erken değişiklik sonrası Fenerbahçe ile gönül bağını koparan ve takımda süre alacağına dair inancı kırılan genç futbolcunun, Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve ardından Schalke 04 ile anlaştığı öğrenildi.

        SERBEST KALMA BEDELİ 40 MİLYON EURO
        Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamadığı Ömer Faruk'un lig bitiminde imza atacağı Schalke 04, 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun serbest kalma bedelini 40 milyon Euro olarak belirlemişti.
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