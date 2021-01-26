LİGDE 1 MAÇTA OYNADI

Avrupa futboluna damga vuracak genç oyuncular arasında gösterilen ve Fenerbahçe'de az süre aldığı için mutsuz olduğu bilinen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertli forma ile bu sezon ligde 1, kupada ise 2 maçta forma giyebildi.