Salih Uçan ayrılığı sosyal medyadan duyurdu: Alanyaspor'a veda ediyorum

Adı transfer döneminde Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'la anılan ve hatta siyah-beyazlı takımla anlaştığı ifade edilen Salih Uçan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alanyaspor'a veda etti.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'la prensipte anlaştığı ifade edilirken siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık mukavele yapılacak olan tecrübeli futbolcunun, bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacağı da aktarıldı.
Salih Uçan, 'Sevgili Alanyasporlular' diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Birçok takımda forma giydim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki; Alanyaspor ilçesi, yönetimi, teknik ekibi, idari personeli ve camiası olarak inanılmaz farklı ve özel bir kulüp. Burada çok güzel 2 sene geçirdim. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Ben de motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin son damlasına kadar savaştım.