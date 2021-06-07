Salih Uçan ayrılığı sosyal medyadan duyurdu: Alanyaspor'a veda ediyorum



Salih Uçan, 'Sevgili Alanyasporlular' diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:



"Birçok takımda forma giydim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki; Alanyaspor ilçesi, yönetimi, teknik ekibi, idari personeli ve camiası olarak inanılmaz farklı ve özel bir kulüp. Burada çok güzel 2 sene geçirdim. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Ben de motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin son damlasına kadar savaştım.