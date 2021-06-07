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    • Spor
    • 07.06.2021 22:20
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    • 07.06.2021 22:20
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    Gençlik ve Spor Bakanı 'ndan şampiyon 'e tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı , 'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan 'i kutladı. Bakan Kasapoğlu, "Anadolu Efes'in başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve lacivert-beyazlı camiayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, play-off finalinde Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenerek seriyi 3-0 kazanan ve şampiyon olan Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı.

    Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



    "ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0 ile geçerek şampiyon olan Anadolu Efes takımını kutluyorum. THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından ING Basketbol Süper Ligi'ni de zirvede tamamlayan Anadolu Efes'in başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve lacivert-beyazlı camiayı tebrik ediyorum."

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