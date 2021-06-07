2'nci yarıya 8-0 seri ile başlayan Anadolu Efes, periyodun bitimine 7:37 kala farkı 20'ye çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 32-52. Periyodun ilerleyen dakikalarında Beaubois ve Micic ile dış atışlarda etkili olan Anadolu Efes, periyodun son 4 dakikasına 62-39 önde girdi. Kalan dakikalarda farkı daha da açan Anadolu Efes, son periyoda 25 sayı farkla 72-47 önde girdi.

Son periyoda etkili bir giriş yapan ev sahibi ekip, De Colo, Melih ve Kenan'dan bulduğu sayılarla 8-0 seri yakalayarak bitime 8:17 kala farkı 17'ye indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 55-72. Molanın ardından iki takım da hücumda sayı üretmekte zorlanırken son 3 dakikaya Efes, 81-62 önde girdi. Kalan bölümde farkı daha da açan Anadolu Efes, maçı 93-66 kazanarak şampiyon oldu.

KULÜP TARİHİNİN 15'İNCİ LİG ŞAMPİYONLUĞU

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu final serisinde 3-0 mağlup ederek kulüp tarihindeki 15'inci Türkiye Ligi Şampiyonluğu'nu elde etti. Lacivert-beyazlı takım, daha önceki şampiyonluklarını 1978-1979, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009, 2018-2019 sezonlarında elde etti.

1. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 25-21 ANADOLU EFES

2. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 32-44 ANADOLU EFES

3. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 47-72 ANADOLU EFES