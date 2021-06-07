ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'i tebrik etti.
Erdoğan paylaşımında, "ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2021
Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 🏀 🇹🇷