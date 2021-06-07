Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.06.2021 22:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2021 22:58
    ABONE OL

    Başkan 'dan şampiyon 'e tebrik

    Başkan , "’nde şampiyon olan ’i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin ’nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

    ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.


    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'i tebrik etti.




    Erdoğan paylaşımında, "ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'dan Z kuşağı ile bir arada
    Haberler Spor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şampiyon Anadolu Efes'e tebrik