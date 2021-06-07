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    Fransa Ligi takımlarından , Pelkas için 'ye yeni teklif yaptı

    Fransa Ligi takımlarından , Pelkas için yaptığı 6 milyon Euroluk teklifi yönetimi tarafından kabul edilmemesinin ardından yeni bir teklifle Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalacağı iddia edildi. , satıştan PAOK'a yüzde 20 pay vereceği için Pelkas için kapıyı 10 milyon Euro'dan açmıştı. Lyon'un yeni teklifinin ise 7.5 milyon Euro civarında olacağı ifade ediliyor.

    Lyon Pelkas için yeni teklife hazır

    Fransa Ligi takımlarından , Pelkas için yaptığı 6 milyon Euroluk teklifi yönetimi tarafından kabul edilmemesinin ardından yeni bir teklifle Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalacağı iddia edildi. , satıştan PAOK'a yüzde 20 pay vereceği için Pelkas için kapıyı 10 milyon Euro'dan açmıştı. Lyon'un yeni teklifinin ise 7.5 milyon Euro civarında olacağı ifade ediliyor. Pelkas için ve da devrede. Bu kulüplerin yetkilileri de Yunan oyuncu için temaslarına devam ediyor. Başkan Koç, Pelkas için teklifler olduğunu ancak istediği rakama ulaşılmadan satmayacaklarını söylemişti.

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