Fransa Ligi takımlarından Lyon, Pelkas için yaptığı 6 milyon Euroluk teklifi Fener yönetimi tarafından kabul edilmemesinin ardından yeni bir teklifle Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalacağı iddia edildi. Fenerbahçe, satıştan PAOK'a yüzde 20 pay vereceği için Pelkas için kapıyı 10 milyon Euro'dan açmıştı. Lyon'un yeni teklifinin ise 7.5 milyon Euro civarında olacağı ifade ediliyor. Pelkas için Rus Rubin Kazan ve İtalyan Bologna da devrede. Bu kulüplerin yetkilileri de Yunan oyuncu için temaslarına devam ediyor. Başkan Koç, Pelkas için teklifler olduğunu ancak istediği rakama ulaşılmadan satmayacaklarını söylemişti.