ING Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko bugün Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak maç 19.30'da başlayacak. Seride Efes 2-0 önde.
SERENA 4. TURDA ELENDİ
Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, Fransa Açık'ın (Roland Garros) 4. turunda 21 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina'ya elendi.
ZAFER OGİER'İN OLDU
Dünya Ralli Şampiyonası'nın İtalya'daki 5. ayağını, Toyota takımından Sebastien Ogier kazandı. Fransız pilot puanını 106'ya çıkararak liderliğini sürdürdü.