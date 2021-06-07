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    Beko bugün 'i konuk edecek (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    3. maçında Beko bugün ’i konuk edecek. Ülker Spor Salonu’nda oynanacak maç 19.30’da başlayacak. Seride Efes 2-0 önde.

    Finalde 3. randevu

    ING Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko bugün Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak maç 19.30'da başlayacak. Seride Efes 2-0 önde.

    SERENA 4. TURDA ELENDİ
    Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, Fransa Açık'ın (Roland Garros) 4. turunda 21 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina'ya elendi.

    ZAFER OGİER'İN OLDU
    Dünya Ralli Şampiyonası'nın İtalya'daki 5. ayağını, Toyota takımından Sebastien Ogier kazandı. Fransız pilot puanını 106'ya çıkararak liderliğini sürdürdü.

        DENNIS HEYECAN YARATTI
        Bonservisi Brugge'de olan Emmanuel Dennis, Galatasaray formasıyla idman yaptığı görüntüleri paylaştı. Nijeryalı yıldız forvet ve kanatlarda oynuyor.


        ARDA VE DZEKO BİRLİKTE
        Roma formasını giyen Edin Dzeko bir süredir tatil için Marmaris'te. Arda Turan da Boşnak forvetle bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

        HALİL'DE TAVAN FİYAT 10 MİLYON
        Göztepe formasını giyen Halil Akbunar'ın transferi için pazarlıklarını sürdüren Galatasaray son teklifini sundu. Sarı-Kırmızılılar yerli futbolcular için belirlediği tavan fiyat olan 10 milyon lirayı Halil'e teklif etti. Şimdi milli futbolcunun vereceği yanıt bekleniyor.

            SLOVEN ANDRAZ SPORAR'I F.BAHÇE'YE YAZDILAR
            Portekiz basını Braga ile sözleşmesi sona eren Sloven forvet Andraz Sporar ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etti. 27 yaşında ve 1.86 boyundaki oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro.

            DİEGO PEROTTİ KALMAK İSTİYOR
            Geçirdiği sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezon F.Bahçe'ye katkı veremeyen Arjantinli sol kanat Perotti'nin 1 yıl daha kalmak istediği öğrenildi. Kararı yeni teknik adam verecek.

            N'SAKALA'YA İZİN YOK
            Belçika kulübü Anderlecht'in N'Sakala için Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı. Ancak Siyah-Beyazlı yönetim bu teklifi düşünmeden geri çevirdi. Bir diğer sol bek Rıdvan'a da Almanya'dan teklifler gelmişti.

                ROSIER'İN TALİPLERİ ARTIYOR
                Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak için yoğun çaba sarfettiği isimlerden birisi olan sağ bek Valentin Rosier için Fransa ve Rusya'dan talipler artıyor. Son olarak Spartak Moskova ile birlikte Rubin Kazan'ın başarılı oyuncuyla ilgilendiği bildirildi.

                YA MELING YA SARACCHI
                Trabzonspor'da sol bek transferindeki belirsizliğin kısa süre içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor. Birger Meling için son teklifini yapan, sezonu G.Saray'da geçiren Saracchi'yi kiralamak için Leipzig ile görüşen Bordo- Mavililer sol bek transferinin ardından tüm gücünü forvet transferine verecek.

                DANNY ROSE'UN ÜSTÜ ÇİZİLDİ
                Trabzonspor, daha önce listesinde yer alan Danny Rose'dan vazgeçti. İngiliz sol bekin uzun süredir futboldan uzak kalması ciddi bir risk olarak algılandı. Bu transfer tamamen rafa kalktı.

                    AZERBAYCAN GP'SİNDE ZAFER SERGİO PEREZ'İN
                    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull takımından Sergio Perez kazandı. Yarışı lider götüren Hollandalı pilot Max Verstappen kaza yaparak mücadeleyi tamamlayamazken, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise pist dışına çıkarak 15. oldu.

                    KAMPA KADAR TRANSFERLER TAMAMLANACAK
                    Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, transfer çalışmalarını büyük bir uyum içinde gerçekleştirdiklerini söyledi. TSYD Trabzon şubesini ziyaret eden Ömer Sağıroğlu, "Hazırlık kampına kadar transferlerimiz tamamlanacak. Takımdaki uyum sürecinin hızlı olmasını istiyoruz. Gervinho ve Peres bu anlayışın ürünü" dedi.

                    8 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI OLMAZ
                    Transferin gözde isimlerinden Aaron Boupendza ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Boupendza daha önce 8.1 milyon Euro'yu görmüş bir futbolcu, imzasını da atmıştık. Bunun aşağısına satmayı düşünmüyoruz. İngiltere, İtalya ve İspanya'dan teklifler var" diye konuştu.
                        Muriqi transferinde Avrupa'yı sallayan yolsuzluk iddiası
                        Haberler Spor Fenerbahçe Beko bugün Anadolu Efes'i konuk edecek (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)