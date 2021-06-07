8 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI OLMAZ

Transferin gözde isimlerinden Aaron Boupendza ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Boupendza daha önce 8.1 milyon Euro'yu görmüş bir futbolcu, imzasını da atmıştık. Bunun aşağısına satmayı düşünmüyoruz. İngiltere, İtalya ve İspanya'dan teklifler var" diye konuştu.