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    3'lü kapışma

    ’nun açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası transferde rota yerli yıldızlara kaydı. , ve , Milli Takımımız’ın iki önemli ismi ve ’ı kadrosuna katabilmek için savaşa başladı.

    3'lü kapışma

    'nun açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası transferde rota yerli yıldızlara kaydı. , ve , Milli Takımımız'ın iki önemli ismi ve 'ı kadrosuna katabilmek için savaşa başladı.

    PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
    Geçtiğimiz     hafta 'a gelen Kenan Karaman'ın menajeri , yıllık 1.2 milyon Euro'luk maaş talebini 3 kulübe de iletti. Pazarlıklar şu anda devam ediyor.

    SASSUOLO KİRALAMAYA SICAK
    Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kiralama teklifi yaptığı Kaan Ayhan ise kararını sonrası verecek. Milli yıldızın kulübü , kiralama önerisine sıcak.

    EN AZ 3 YERLİ 11'DE OLACAK
    Eğer 'nin baskısına rağmen karar değişmezse takımlar yeni sezonda 11'lerinde en az 3 yerli oynatmak zorunda. Bu nedenle Kenan ve Kaan'ın önemi çok arttı.

    BUNDESLİGA'DAN DA TALİPLERİ VAR
    Bundesliga-2 takımı 'la sözleşmesi sona eren Kenan Karaman'a 3 büyüklerin dışında 'dan da talipler var. Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kısa bir süre içinde verip yeni takımını belirlemesi bekleniyor.

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