3'lü kapışma

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası transferde rota yerli yıldızlara kaydı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Milli Takımımız'ın iki önemli ismi Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katabilmek için savaşa başladı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, yıllık 1.2 milyon Euro'luk maaş talebini 3 kulübe de iletti. Pazarlıklar şu anda devam ediyor.

SASSUOLO KİRALAMAYA SICAK

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kiralama teklifi yaptığı Kaan Ayhan ise kararını Euro 2020 sonrası verecek. Milli yıldızın kulübü Sassuolo, kiralama önerisine sıcak.

EN AZ 3 YERLİ 11'DE OLACAK

Eğer Kulüpler Birliği'nin baskısına rağmen karar değişmezse takımlar yeni sezonda 11'lerinde en az 3 yerli oynatmak zorunda. Bu nedenle Kenan ve Kaan'ın önemi çok arttı.

BUNDESLİGA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Bundesliga-2 takımı Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona eren Kenan Karaman'a 3 büyüklerin dışında Almanya'dan da talipler var. Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kısa bir süre içinde verip yeni takımını belirlemesi bekleniyor.