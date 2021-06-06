Floyd Mayweather Logan Paul boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Floyd Mayweather Logan Paul boks maçı şifresiz izleme sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle spor severler bu karşılaşmaya tanık olmak istiyor ve merakla tüm bilgileri araştırıyor. Dört farklı sıklette 15 dünya şampiyonluğu bulunan ve "Money" lakabı ile bilinen Floyd Mayweather, Logan Paul ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte ayrıntılar…
FLOYD MAYWEATHER LOGAN PAUL BOKS MAÇI NE ZAMAN, HANGI KANALDA?
Floyd Mayweather Logan Paul boks maçı 6 Haziran'ı 7 Haziran'a bağlayan gece TSI 03:00'te Miami Hard Rock Stadyumu'nda başlayacak.S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak
Profesyonel boks kariyerinde çıktığı 50 maçın 50'sini de kazanan Mayweather, 560 milyon Dolarlık servetiyle boks dünyasının en zengin ismi olarak kabul ediliyor. Serveti nedeniyle "Money" lakabı ile bilinen yenilgisiz şampiyon, son profesyonel boks maçında "Notorious" lakaplı Conor McGregor ile karşı karşıya gelmiş ve sansasyonel olayları gündemden düşmeyen McGregor'u teknik nakavt ile yenmişti. Son maçıyla unvanını korumaya devam eden yenilgisiz şampiyon şimdi yumruklarını genç YouTuberLogan Paul'a karşı konuşturacak.