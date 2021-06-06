Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.06.2021 16:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2021 16:28
    ABONE OL

    ,

    Özellikle spor severler tarafından gündemde sıklıkla , Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Amerikalı Boksör Floyd Mayweather, milyonlarca takipçisi bulunan ve izlenme rekorları kıran Logan Paul ile karşı karşıya gelecek ve heyecan dolu bir boks maçı mücadelesini ekranlara sergileyecek. Televizyon ekranlarından bu ana tanıklık etmek isteyenler seçeneğini araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Floyd Mayweather Logan Paul boks maçı ne zaman, hangi kanalda?

    Floyd Mayweather Logan Paul boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Floyd Mayweather Logan Paul boks maçı şifresiz izleme sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle spor severler bu karşılaşmaya tanık olmak istiyor ve merakla tüm bilgileri araştırıyor. Dört farklı sıklette 15 dünya şampiyonluğu bulunan ve "Money" lakabı ile bilinen Floyd Mayweather, Logan Paul ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte ayrıntılar…

    FLOYD MAYWEATHER LOGAN PAUL BOKS MAÇI NE ZAMAN, HANGI KANALDA?

    Floyd Mayweather Logan Paul boks maçı 6 Haziran'ı 7 Haziran'a bağlayan gece TSI 03:00'te Miami Hard Rock Stadyumu'nda başlayacak.S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

    Profesyonel boks kariyerinde çıktığı 50 maçın 50'sini de kazanan Mayweather, 560 milyon Dolarlık servetiyle boks dünyasının en zengin ismi olarak kabul ediliyor. Serveti nedeniyle "Money" lakabı ile bilinen yenilgisiz şampiyon, son profesyonel boks maçında "Notorious" lakaplı Conor McGregor ile karşı karşıya gelmiş ve sansasyonel olayları gündemden düşmeyen McGregor'u teknik nakavt ile yenmişti. Son maçıyla unvanını korumaya devam eden yenilgisiz şampiyon şimdi yumruklarını genç YouTuberLogan Paul'a karşı konuşturacak.

        YouTube tarihinin en büyük olayı olarak kabul edilen gösteri maçında kendisi gibi ünlü bir YouTuber olan KSI ile karşı karşıya gelen Paul, 2019 yılında ikinci kez kozlarını paylaşsa da maçın galibi KSI oldu. İki maçtan da yenilgiyle ayrılan Paul 2017 Japonya'yı ziyareti sırasında kendini asarak intihar etmiş bir adamın cesedini çektiği ve kanalında yayınladığı için gündemde kalmış ve okların hedefi olmuştu.

        Son olarak 2017'de ringe çıkan ve dönemin MMA şampiyonu Conor McGregor'ı teknik nakavt ile yenen Floyd Mayweather, Logan Paul ile ringe çıkması hakkında şunları söyledi:

        "Logan Paul için herhangi bir stratejim bulunmuyor. Sadece benim ortaya çıkmam gerekiyor. Eğer bu mücadelenin bir rauntta bitmesini istersem, boks maçımız bir raunt sürecek. İki raunt sürmesini istersem, iki raunt sürecek. Bu maçın tüm gidişatı bana kalmış."

        Öte yandan Logan Paul ise sahip olduğu uzun boyunun, ağırlığının ve yaşının Floyd Mayweather'a karşı avantaj sağlayacağına inanıyor.Paul karşılaşma hakkında şunları söyledi:

        "Ben Mayweather'ı nakavt ile yeneceğim ve gezegendeki en iyi boksör olacağım. Ondan sonra emekli olacağım ve Mayweather'a rövanş hakkı tanımayacağım."

        Logan Paul'ün açıklamalarını dikkate almadığını ifade eden Mayweather, lakabının 'Money' olmasının bir sebebi olduğunu ifade etti.

        "Benim 'Money' lakabım bir sebepten dolayı var. Akıllı çalışmaya inanıyorum, sıkı çalışmaya değil. Logan Paul gibi kolay dövüş fırsatı çıkıyorsa,-yani legal bir şekilde banka soygunu gibi bir şey- ben bu dövüşü yaparım. Bu dövüşü yapmak zorundayım."

        6 Haziran'da Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda ringe çıkacak ikilinin bu dövüşü için bir kişinin 87 bin dolara ring kenarından dört kişilik yer satın aldığı kayıtlara geçildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ahmet Şık terörü ve teröristi aklamaya çalıştı!
        Haberler Spor Floyd Mayweather Logan Paul boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Floyd Mayweather Logan Paul boks maçı şifresiz izleme…