Kazaya rağmen Max Verstappen, şampiyonda liderliğini korumayı başardı. Scuderia Alpha Tauri Honda takımının Fransız pilotu Pierre Gasly, yarışı 3. sırada tamamlayarak bu sezonda ilk kez podyumda yer aldı.

Scuderia Alpha Tauri Honda takımının diğer pilotu Yuki Tsunoda ise 7. sırada tamamlayarak takımına önemli bir puan kazandırdı.