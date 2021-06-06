Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Okay Yokuşlu "Şu an transferi düşünmüyorum. Bu konu ile menajerim Batur Altıparmak ilgileniyor. Ancak ben turnuva boyunca bu konuyla ilgili bir şey yapmayacağım. Turnuva bittikten sonra karar vereceğim" dedi.