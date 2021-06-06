A Milli Takım Almanya'da Euro 2020 hazırlıklarını sürdürürken, Ay-Yıldızlı takımın orta sahadaki yıldızı Okay Yokuşlu çarpıcı açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Okay Yokuşlu "Şu an transferi düşünmüyorum. Bu konu ile menajerim Batur Altıparmak ilgileniyor. Ancak ben turnuva boyunca bu konuyla ilgili bir şey yapmayacağım. Turnuva bittikten sonra karar vereceğim" dedi.
Avrupa Şampiyonası'nda kupayı hedeflediklerini dile getiren Okay, "Bizim gibi kupayı hedefleyen çok güçlü rakiplerimiz var. Önce onları yenerek kupada yol almak istiyoruz. Burada müthiş bir ortam var. Takım halinde büyük hedefler için el ele verdik" diye konuştu.