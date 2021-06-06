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    'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen net konuştu: Tek hedefimiz kupa

    ’nin transfer listesinde olduğu iddia edilen kampında soruları yanıtladı. , “Euro 2020’de bizim gibi kupayı hedefleyen rakiplerimiz var. Şu an tek düşüncemiz kupa” dedi.

    Tek hedefimiz kupa

    A Milli Takım Almanya'da Euro 2020 hazırlıklarını sürdürürken, Ay-Yıldızlı takımın orta sahadaki yıldızı Okay Yokuşlu çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Okay Yokuşlu "Şu an transferi düşünmüyorum. Bu konu ile menajerim Batur Altıparmak ilgileniyor. Ancak ben turnuva boyunca bu konuyla ilgili bir şey yapmayacağım. Turnuva bittikten sonra karar vereceğim" dedi.

    Avrupa Şampiyonası'nda kupayı hedeflediklerini dile getiren Okay, "Bizim gibi kupayı hedefleyen çok güçlü rakiplerimiz var. Önce onları yenerek kupada yol almak istiyoruz. Burada müthiş bir ortam var. Takım halinde büyük hedefler için el ele verdik" diye konuştu.

        "EVEEET... İLK DERSİMİZ İTALYA"
        Son provasını Moldova maçıyla yapan A Milli Takmımız'da Teknik Direktör Şenol Güneş İlk 11'i belirledi. Uğurcan- Zeki, Merih, Çağlar, Umut- Okay, Ozan- Yusuf, Hakan, Kenan- Burak şeklinde 11'ini kuran Güneş, rakip analizleri yapmaya başladı. Padernborn'daki kampta Türkiye'nin ilk dersi İtalya oldu. Oyuncuların videoanalizlerle sıkılmasını istemeyen Güneş, cuma akşamı oynanan İtalya'nın Çekya'yı 4-0 yendiği maçı otelde canlı takip ettirdi. Rakibin artı ve eksilerini gösterdi.

        MİLLİ TAKIM VİTES ARTIRDI
        Almanya'nın         Padernborn kentinde hazırlıklarını sürdüren Ay- Yıldızlı takımımız dünü çift idman yaparak geçirdi. Millilerimiz öğleden sonra yapılan çalışmada iki takıma ayrılarak savunma ve hücum organizasyonları üzerinde çalıştı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Okay Yokuşlu net konuştu: Tek hedefimiz kupa