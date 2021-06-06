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    'den 'ye 6 milyon Euro: için pazarlıklar sürüyor

    Başkanı 'un medya toplantısında futbolcu satışından , , dışında yaklaşık 15 milyon Euro'luk satış yapacaklarını belirterek bir oyuncularına 6 milyon Euro'luk teklif geldiğini açıklamıştı. 6 milyon Euro önerilen oyuncunun kaleci olduğu, teklifi yapan kulübün de şampiyonu olduğu öğrenildi.

    Aradaki fark 2.5 milyon Euro

    Fenerbahçe Başkanı 'un medya toplantısında futbolcu satışından , , dışında yaklaşık 15 milyon Euro'luk satış yapacaklarını belirterek bir oyuncularına 6 milyon Euro'luk teklif geldiğini açıklamıştı.

    6 milyon Euro önerilen oyuncunun kaleci olduğu, teklifi yapan kulübün de şampiyonu olduğu öğrenildi. yönetiminin 8.5 milyon Euro, bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay istediği iddia edildi.

    Fenerbahçe, Berke Özer'i önceki sezon 'dan transfer etmişti. Sarı-Lacivertli kulüp ile A. Madrid'in Berke'nin transferi için görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

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