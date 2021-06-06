Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un medya toplantısında futbolcu satışından Altay Bayındır, Ozan Tufan, Attila Szalai dışında yaklaşık 15 milyon Euro'luk satış yapacaklarını belirterek bir oyuncularına 6 milyon Euro'luk teklif geldiğini açıklamıştı.

6 milyon Euro önerilen oyuncunun kaleci Berke Özer olduğu, teklifi yapan kulübün de İspanya Ligi şampiyonu Atletico Madrid olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin 8.5 milyon Euro, bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay istediği iddia edildi.

Fenerbahçe, Berke Özer'i önceki sezon Altınordu'dan transfer etmişti. Sarı-Lacivertli kulüp ile A. Madrid'in Berke'nin transferi için görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında.