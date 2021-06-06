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    Fenerbahçe'yi yendi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , play-off final serisi ikinci maçında sahasında 'yu 95-73 yendi ve seride durumu 2-0'a getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan maça 4. çeyrekteki olaylar damgasını vurdu. Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu ile Anadolu Efes'ten Sinlgeton arasında yaşanan tartışma bir anda alevlenirken olaylara diğer oyuncular dahil oldu. Bunun üzerine hakemler ilk olarak Melih ve Sinlgeton'u oyundan diskalifiye etti.

    Olaylı maçta kazanan Efes

    Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında sahasında Fenerbahçe Beko'yu 95-73 yendi ve seride durumu 2-0'a getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan maça 4. çeyrekteki olaylar damgasını vurdu. Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu ile Anadolu Efes'ten Sinlgeton arasında yaşanan tartışma bir anda alevlenirken olaylara diğer oyuncular dahil oldu. Bunun üzerine hakemler ilk olarak Melih ve Sinlgeton'u oyundan diskalifiye etti. Fenerbahçe'den ayrıca Alex Perez, Yiğit Onan ve Ahmet Düverioğlu diskalifiye edilen oyuncular oldu. Sarı-Lacivertliler maç sonu hakem kararlarını siyah bir görsel paylayaşarak protesto etti. 3 galibiyet alan takımın lig şampiyonu olacağı seride 3. maç F.Bahçe'nin sahasında.

    VİNCENT ABOUBAKAR YERİNDE SAYIYOR
    Beşiktaş,     Vincent Aboubakar'ın transferi konusunda somut bir adım atamıyor. Aboubakar'ın menajeri ile yapılan son görüşmede verilen ve talep edilen ücret arasındaki uçurum bir türlü daralmadı. Beşiktaş yönetimi de şimdiden alternatif isimlere yönelmiş durumda.

    KANARYA ZAJC İÇİN EL SIKIŞTI
    Serie A'da Genoa takımında kiralık oynayan Miha Zajc için İtalyan kulübü 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna karşın 3 milyon Euro teklif etmişti. Gelen bilgilere göre Fenerli kurmaylar bu teklifi peşin ödeme şartıyla kabul etti. Önümüzdeki günlerde transferin resmiyetin kazanması bekleniyor.

        PAOK PUSAYA YATTI!
        Pelkas         için Lyon, Rubin Kazan ve Bologna olmak üzere birçok takımdan teklif gelirken, F.Bahçe kapıyı 10 milyon Euro'dan açmış durumda. Gelen en yüksek teklif ise 6 milyon Euro. Pelkas'ın satışından yüzde 20 pay alacak olan PAOK, Yunan yıldızın transfer olmasını, Sarı-Lacivertli yönetim ise fiyatın artmasını bekliyor.

        TRONDSEN'E ANLIK TAKİP
        Geçtiğimiz         sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle ligin ancak son haftasında maç kadrosuna girebilen Trondsen'in fiziksel gelişim süreci yakından takip ediliyor. Oyuncuya verilen özel antrenman programı Avcı'nın yardımcıları tarafından takip edilirken, farklı programlar da ekleniyor.

        TRABZON'DA HEDEF 28 HAZİRAN
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetim kurulundan istediği 5 nokta transferinde 28 Haziran'da başlayacak olan ilk etap kamp çalışmalarına yetişmesini bekliyor. Abdullah Avcı, son derece sert bir idman programı hazırlıyor.

            İŞTE ADAYLARIN 'LİSELİ' TABLOSU!
            19 Haziran'daki seçimde 5 başkan adayı yarışacak. 44 kişilik listeler incelendiğinde Galatasaray Lisesi'nden mezun olanlarda tablo şu şekilde: Eşref Hamamcıoğlu: 25, Burak Elmas: 23, Metin Öztürk: 20, Yiğit Şardan:16, İbrahim Özdemir:14 Galatasaray Lisesi mezunu üyeyle göreve talip.

            5 FUTBOLCU İLE SEZONU AÇACAK
            Galatasaray             haziran ayı içerisinde sezonu açtığında Florya'daki antrenmanlarda ilk 11 düzeyinde sadece Marcao, Luyindama, Emre Kılınç, Babel ve Falcao olacak.

            GALATASARAY YOKLARI OYNUYOR!
            Galatasaray'da             31 Mayıs tarihi itibarıyla 12 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi sona erdi. Hocasız kalan sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına 15 Haziran'da başlamayı planlıyor. 20-21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıkacak Galatasaray UEFA'ya 21+4'ü altyapıdan toplam 25 oyuncu bildirecek. Ancak mevcut koşullarda sarı-kırmızılı takımın bu sayıyı tamamlaması zor gözüküyor. Bu durum taraftarları ürkütüyor.

                8 OYUNCU MİLLİ TAKIM KAMPINDA
                Taylan                 ve Kerem Euro 2020'de, Muslera ise Copa America'da mücadele edeceği için bu 3 oyuncu Florya'daki hazırlık kampını kaçıracak. Feghouli, Yedlin, Diagne ve Ozornwafor Haziran ayında aday kadrolarında yer aldıkları milli takımlarında maçlara çıkacak. Mohamed Mustafa'da Mısır Milli Takımı'nda oynayacak.

                MİLLİ OKÇU YAKUP YILDIZ ALTIN MADALYA KAZANDI
                Milli                 sporcu Yakup Yıldız, Antalya'da düzenlenen Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı. Yıldız, Danimarkalı rakibi Mathias Fullerton'a karşı mücadelesini 143-141 kazandı. Makaralı Yay takımımız da turnuvada şampiyon olmayı başardı.

                KOCAELİSPOR ABDOULAYE CİSSE'Yİ TRANSFER ETTİ
                TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gineli futbolcu Cisse ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

                    LOBJANİDZE'NİN YENİ ADRESİ HATAYSPOR
                    Süper                     Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ankaragücü'nden ayrılan sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Gürcistan Milli Takım Kampı'nda bulunan sağ kanat oyuncusu Lobjanidze ile Zoom uygulaması üzerinden görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

                    KARTAL ROSİER İÇİN BASTIRIYOR
                    Geçtiğimiz sezonun iz bırakan isimlerinden Valentin Rosier'in kadroda tutulması için transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları yoğun çaba sarf ediyor. Kulübü Sporting Lizbon'u ikna etmek için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, 4 milyon Euroluk bir satın alma opsiyonlu kiralama paketiyle Fransız yıldızı kadroda tutmak istiyor.
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                    Haberler Spor Anadolu Efes Fenerbahçe'yi yendi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)