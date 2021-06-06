Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında sahasında Fenerbahçe Beko'yu 95-73 yendi ve seride durumu 2-0'a getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan maça 4. çeyrekteki olaylar damgasını vurdu. Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu ile Anadolu Efes'ten Sinlgeton arasında yaşanan tartışma bir anda alevlenirken olaylara diğer oyuncular dahil oldu. Bunun üzerine hakemler ilk olarak Melih ve Sinlgeton'u oyundan diskalifiye etti. Fenerbahçe'den ayrıca Alex Perez, Yiğit Onan ve Ahmet Düverioğlu diskalifiye edilen oyuncular oldu. Sarı-Lacivertliler maç sonu hakem kararlarını siyah bir görsel paylayaşarak protesto etti. 3 galibiyet alan takımın lig şampiyonu olacağı seride 3. maç F.Bahçe'nin sahasında.
VİNCENT ABOUBAKAR YERİNDE SAYIYOR
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın transferi konusunda somut bir adım atamıyor. Aboubakar'ın menajeri ile yapılan son görüşmede verilen ve talep edilen ücret arasındaki uçurum bir türlü daralmadı. Beşiktaş yönetimi de şimdiden alternatif isimlere yönelmiş durumda.
KANARYA ZAJC İÇİN EL SIKIŞTI
Serie A'da Genoa takımında kiralık oynayan Miha Zajc için İtalyan kulübü 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna karşın 3 milyon Euro teklif etmişti. Gelen bilgilere göre Fenerli kurmaylar bu teklifi peşin ödeme şartıyla kabul etti. Önümüzdeki günlerde transferin resmiyetin kazanması bekleniyor.