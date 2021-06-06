Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında sahasında Fenerbahçe Beko'yu 95-73 yendi ve seride durumu 2-0'a getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan maça 4. çeyrekteki olaylar damgasını vurdu. Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu ile Anadolu Efes'ten Sinlgeton arasında yaşanan tartışma bir anda alevlenirken olaylara diğer oyuncular dahil oldu. Bunun üzerine hakemler ilk olarak Melih ve Sinlgeton'u oyundan diskalifiye etti. Fenerbahçe'den ayrıca Alex Perez, Yiğit Onan ve Ahmet Düverioğlu diskalifiye edilen oyuncular oldu. Sarı-Lacivertliler maç sonu hakem kararlarını siyah bir görsel paylayaşarak protesto etti. 3 galibiyet alan takımın lig şampiyonu olacağı seride 3. maç F.Bahçe'nin sahasında.