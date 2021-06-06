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    • 06.06.2021 21:15
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    avında! Hedefte var...

    'nın raporuna göre kadro yapılanma çalışmalarına son sürat devam eden 'da gözler transferine çevrildi. En az bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan bordo-mavililer geçtiğimiz sezon performansıyla 'ne damga vuran için harekete geçti. İşte transfere dair detaylar...

    Trabzonspor'dan Jakub Swierczok harekatı!

    Bruno Peres ve Gervinho'ya imza attırarak transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'un durmaya niyeti yok.



    Santrfor mevkisine öncelik veren bordo-mavililerde operasyon 4 koldan devam ediyor. Alexander Sörloth ve Andreas Cornelius isimlerinden sonuç alamayan Trabzonspor yönetimi listesine sürpriz bir ismi aldı.



    YENİ GÖZDE SWIERCZOK!
    Kadrosuna en az bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor'un, geçtiğimiz sezonu Polonya Ligi ekibi Piast Gliwice'de geçiren Jakub Swierczok için devreye girdiği iddia edildi.



        Polonya Milli Takımı'nda da oynayan 28 yaşındaki futbolcu için şartların zorlanacağı kaydedildi.

        Geçtiğimiz sezon Polonya Süper Ligi Ekstraklasa'da 23 maça çıkan Jakub Swierczok 15 gol ve 3 asistlik katkısıyla göz doldurdu.



        Golcü futbolcu, santrfor mevkisinin haricinde on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.

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