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    EURO 2020'nin yaş ortalaması en düşük takımı oldu

    önünde Euro 2020 öncesi son sınavını veren Ay-Yıldızlılar artık gözünü İtalya maçına çevirdi. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiren Milli Takımımız, yapılan bir araştırmaya göre turnuvanın en genç takımı durumunda. 26 kişilik kadronun yaş ortalaması sadece 25 olurken, ’yi 25.3 ortalama ile takip ediyor.

    Genciz güçlüyüz

    Moldova önünde Euro 2020 öncesi son sınavını veren Ay-Yıldızlılar artık gözünü İtalya maçına çevirdi. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiren Milli Takımımız, yapılan bir araştırmaya göre turnuvanın en genç takımı durumunda.

    26 kişilik kadronun yaş ortalaması sadece 25 olurken, Türkiye'yi 25.3 ortalama ile İngiltere takip ediyor.

    RIDVAN&ORKUN 20 YAŞINDA
    En genç oyuncularımız 20 yaşındaki Rıdvan ve Orkun. En tecrübeli futbolcumuz ise 35 yaşındaki Burak Yılmaz. Grubumuzda yer alan Galler 25.6 ortalama ile 3. sırada yer alırken, Belçika 29 ortalama ile en yaşlı takım oldu.

        BURAK YILMAZ ÖNE ÇIKARILIYOR
        Turnuva         öncesi değerlendirmeler yapan Avrupalı otoriteler, Milliler'i 'gizli favori'lerden biri olarak görüyor. Yapılan yorumlarda, "Türkiye genç olduğu kadar uluslararası tecrübesi olan yıldızlara sahip bir takım. Herkes Türkler'e dikkat etmeli" derken, Burak Yılmaz ön plana çıkarılıyor.

        BURAK YILMAZ LILLE'DE YILIN EN İYİSİ
        Fransa Ligue 1'de Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz'ın sonunda hakkı verildi!..

        Lille kulübünden yapılan açıklamada tecrübeli golcünün, kulübün sponsoru Boulanger tarafından 2020-21 sezonunun yıldızı seçildiği açıklandı. Boulanger şampiyonluk sonrası hazırladığı görselde hiçbir Türk futbolcuya yer vermemiş, bu davranış başta Lille taraftarı olmak üzere herkesin büyük tepkisini çekmişti.

            ZEKİ ÇELİK'E ARSENAL KANCASI
            Milli yıldızlarımız Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. İngiliz gazetesi Daily Mail, Arsenal'ın Zeki Çelik'i transfer etmek istediğini yazdı. Haberde, Arsenal'in turnuva başlamadan Lille7e resmi teklif yaparak işi bitirmek istediği de belirtildi.

            EURO 2020'DE EN GENÇ TAKIMLAR
            TÜRKIYE 25.0
            İNGILTERE 25.3


            GALLER 25.6
            UKRAYNA 26.4
            İSPANYA 26.5
                Muhalefetin 'müjde' hazımsızlığı
                Haberler Spor EURO 2020'nin yaş ortalaması en düşük takımı Türkiye oldu