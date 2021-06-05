Moldova önünde Euro 2020 öncesi son sınavını veren Ay-Yıldızlılar artık gözünü İtalya maçına çevirdi. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiren Milli Takımımız, yapılan bir araştırmaya göre turnuvanın en genç takımı durumunda.
26 kişilik kadronun yaş ortalaması sadece 25 olurken, Türkiye'yi 25.3 ortalama ile İngiltere takip ediyor.
RIDVAN&ORKUN 20 YAŞINDA
En genç oyuncularımız 20 yaşındaki Rıdvan ve Orkun. En tecrübeli futbolcumuz ise 35 yaşındaki Burak Yılmaz. Grubumuzda yer alan Galler 25.6 ortalama ile 3. sırada yer alırken, Belçika 29 ortalama ile en yaşlı takım oldu.