RIDVAN&ORKUN 20 YAŞINDA

En genç oyuncularımız 20 yaşındaki Rıdvan ve Orkun. En tecrübeli futbolcumuz ise 35 yaşındaki Burak Yılmaz. Grubumuzda yer alan Galler 25.6 ortalama ile 3. sırada yer alırken, Belçika 29 ortalama ile en yaşlı takım oldu.