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    • 04.06.2021 23:11
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    , için 'ye resmi transfer teklifini iletti!

    , Sloven futbolcu ile yolları ayrımaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre ekiplerinden , Miha Zajc için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifini iletti. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Fenerbahçe'de Zajc transferi için sıcak gelişme!

    Genoa, Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc'ın bonservisini almak istiyor.



    Serie A temsilcisi bu transfer için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro resmi teklif yaptı.



    NTV'nin haberine göre, yönetimin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.



        Genoa, geçtiğimiz sezon Sloven orta saha oyuncusunu 500 bin Euro bedel ile kiralamıştı.



        Miha Zajc, geçen sezon Genoa forması ile 31 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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