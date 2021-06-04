Genoa, Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc'ın bonservisini almak istiyor.
Serie A temsilcisi bu transfer için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro resmi teklif yaptı.
NTV'nin haberine göre, yönetimin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.
Genoa, Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc'ın bonservisini almak istiyor.
Serie A temsilcisi bu transfer için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro resmi teklif yaptı.
NTV'nin haberine göre, yönetimin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.
Genoa, geçtiğimiz sezon Sloven orta saha oyuncusunu 500 bin Euro bedel ile kiralamıştı.