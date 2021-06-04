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    • Spor
    • 04.06.2021 16:39
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    • 04.06.2021 16:58
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    yerli oyuncu oynatan kulüplere ne kadar teşvik verileceğini açıkladı

    , 2021-2022 sezonundan itibaren takımlarına oynattıkları yerli oyunculara göre verilecel teşvik sistemini açıkladı. Buna göre bir futbolcu için 62 bin 500 TL, 14 futbolcu için ise 3 milyon 875 bin lira verilecek.

    Yerli oyuncu oynatan kulüp ne kadar para alacak

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

    2021-2022 futbol sezonunda uygulanacak hususlar içinde yer alan yerli oyuncu teşvik sistemine göre 2021-2022 sezonun sonunda Süper Lig kulüpleri, resmi lig müsabakalarında oynattıkları Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olan futbolcuların sahada kaldıkları dakikaların toplamına göre sıralanacak.

    01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olan Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar ise 1,50 ile çarpılmak suretiyle hesaplanacak.

        Buna göre birinci sırada yer alan takıma beş, ikinci sırada yer alan takıma dört, üçüncü sırada yer alan takıma üç, dördüncü takıma iki ve beşinci sıradaki ekibe bir milyon lira olmak üzere toplam 15 milyon yerli oyuncu teşvik bedeli olarak resmi lig müsabakalarının bitimini takip eden bir ay içerisinde ödenecek.

        Süper Lig yabancı futbolcu fon bedelleri TL bazında şöyle;

        1 Futbolcu 62.500

            2 Futbolcu 137.500

            3 Futbolcu 237.500

            4 Futbolcu 362.500

            5 Futbolcu 500.000

                6 Futbolcu 625.000

                7 Futbolcu 812.500

                8 Futbolcu 1.037.500

                    9 Futbolcu 1.562.500

                    10 Futbolcu 1.937.500

                    11 Futbolcu 2.312.500
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                        Haberler Spor Türkiye Futbol Federasyonu yerli oyuncu oynatan kulüplere ne kadar teşvik verileceğini açıkladı