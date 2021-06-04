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    • Spor
    • 04.06.2021 17:02
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    • 04.06.2021 17:02
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    Son dakika: 'den flaş zemin kararı!

    ’den yapılan son dakika açıklamasına göre Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda değişikliğe gidildi. Değişikliğe göre üst iki ligde bulunan kulüpler, çim saha sorumlusu ataması yapacak ve sorumlu kişiye TFF tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilecek.

    TFF'den flaş zemin kararı!

    'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda değişikliğe gittiği bildirildi.

    Değişikliğe göre üst iki ligde bulunan kulüpler, çim saha sorumlusu ataması yapacak ve sorumlu kişiye TFF tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilecek.

    ve . Lig'de müsabakalar sadece doğal çim sahalarda oynanacak. Suni çim sahaya sahip kulüpler, talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde sahaları doğal çime çevirecek.

    BAKAN KASAPOĞLU'NDAN STAT ZEMİNLERİ AÇIKLAMASI
    , Giresun Valisi , milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Giresun heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzaladı.

    Bakan Kasapoğlu, 'Bazı tahsislerimizde statlardaki zeminlerle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz. Bakanlık olarak gereken tüm çalışmalara başladık. İlgili tüm tedbirler, denetimler ve bu manada da yaptırımları uygulama konusunda harekete geçtik' dedi.

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    Müjdenin adı Amasra-1
    Haberler Spor Son dakika: TFF'den flaş zemin kararı!