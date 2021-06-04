Galatasaray'ın başkan adaylarından olan Yiğit Şardan'ın hayatına dair detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Şardan başkan adaylığı için başvuru yapmıştı. Listesinde ise mevcut yönetimde ikinci baştan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak da bulunuyor. Peki, Yiğit Şardan kimdir? Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan kaç yaşında, nereli? Serveti ne kadar? İşte merak edilen detaylar...
YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?
1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şardan İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesi'nde, liseyi Robert College'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu.
İşte hayatına dair detaylı bilgi;
2004 yılında Güzel Sanatlar Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Yiğit Şardan; Güzel Sanatlar / Saatchi&Saatchi, MG Inıatıve, Content Media, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, Ping, Coolshark, Netbook Media, Blab, Ideas Sports Marketing ve Spark Stratejik Planlama şirketlerinin ortağı.
Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi.
Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı.