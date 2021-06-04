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    • 04.06.2021 11:26
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    • 04.06.2021 11:28
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    ? Galatasaray başkan adayı kaç yaşında, nereli? Serveti ne kadar?

    Galatasaray olağan kongresi için heyecanlı bekleyiş devam ederken başkan adaylarının hayatları sık sık araştırılıyor. Adaylar arasında dikkat çeken isimlerden birisi ise oldu. Geçtiğimiz hafta Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Yiğit Şardan, kulübün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresi için başkan adaylığı başvurusunda bulunmuştu. Peki, ? Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan kaç yaşında, nereli? Serveti ne kadar? İşte merak edilenler...

    Yiğit Şardan kimdir?

    Galatasaray'ın başkan adaylarından olan Yiğit Şardan'ın hayatına dair detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Şardan başkan adaylığı için başvuru yapmıştı. Listesinde ise mevcut yönetimde ikinci baştan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak da bulunuyor. Peki, Yiğit Şardan kimdir? Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan kaç yaşında, nereli? Serveti ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

    YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?

    1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şardan İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesi'nde, liseyi Robert College'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu.

    İşte hayatına dair detaylı bilgi;

    2004 yılında Güzel Sanatlar Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Yiğit Şardan; Güzel Sanatlar / Saatchi&Saatchi, MG Inıatıve, Content Media, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, Ping, Coolshark, Netbook Media, Blab, Ideas Sports Marketing ve Spark Stratejik Planlama şirketlerinin ortağı.

    Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi.

    Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı.

        GALATASARAY'DA YİĞİT ŞARDAN, BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURU YAPTI

        Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Yiğit Şardan, kulübün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresi için başkan adaylığı başvurusunda bulundu.

        Yiğit Şardan, Türk Telekom Stadı'na gelerek, 44 kişiden oluşan yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulu aday listelerini divan kuruluna teslim etti

        Şardan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı kulüpte başkan adaylığı için başvuruda bulunan altıncı isim olduğunu dile getirerek, "Herhalde geçmişte hiçbir kulübün bu kadar başkan adayı olmamış. Bu da güzel bir şey. Güzel, demokratik bir hizmet yarışına gireceğiz. Genel kurul kimi seçerse o gelip Galatasaray'a hizmet edecek. Bütün Galatasaraylıların bu durumdan memnun olmasını bekliyorum." diye konuştu.

        Adaylara çalışmalarında kolaylıklar dileyen Şardan, "Bu kadar aday çıktığına göre yönetim iyi bir şeyler yaptı herhalde. Galatasaray'ın çok fazla sorunu yok herhalde. O yüzden herkes heyecanla bu işe giriyor. Heyecanı anlarım ama hevesi o kadar anlamıyorum. Çünkü ben aday olmaya karar verdiğimden beri geceleri uyku uyuyamamaya başladım. Önümüzdeki dönemde başkan zor bir görev yapacak. Ona rağmen de bu kadar aday var. Allah hepsine kolaylık versin." ifadelerini kullandı.

        Mevcut yönetimde ikinci başkanlık koltuğunda oturan Abdurrahim Albayrak'ın da listesinde olduğunu belirten Şardan, seçilmeleri halinde Albayrak'ın aynı görevi sürdüreceğini aktardı.

        Yiğit Şardan'ın sunduğu aday yönetim kurulu listesinde Özcan Çetinsoy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Ömer Mafa, Mete Serkan Sevim, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya ve Murat Erkul yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat ve Hamit Karasu'dan oluştu.
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        Haberler Spor Yiğit Şardan kimdir? Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan kaç yaşında, nereli? Serveti ne kadar?