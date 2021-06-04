Şardan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı kulüpte başkan adaylığı için başvuruda bulunan altıncı isim olduğunu dile getirerek, "Herhalde geçmişte hiçbir kulübün bu kadar başkan adayı olmamış. Bu da güzel bir şey. Güzel, demokratik bir hizmet yarışına gireceğiz. Genel kurul kimi seçerse o gelip Galatasaray'a hizmet edecek. Bütün Galatasaraylıların bu durumdan memnun olmasını bekliyorum." diye konuştu.

Adaylara çalışmalarında kolaylıklar dileyen Şardan, "Bu kadar aday çıktığına göre yönetim iyi bir şeyler yaptı herhalde. Galatasaray'ın çok fazla sorunu yok herhalde. O yüzden herkes heyecanla bu işe giriyor. Heyecanı anlarım ama hevesi o kadar anlamıyorum. Çünkü ben aday olmaya karar verdiğimden beri geceleri uyku uyuyamamaya başladım. Önümüzdeki dönemde başkan zor bir görev yapacak. Ona rağmen de bu kadar aday var. Allah hepsine kolaylık versin." ifadelerini kullandı.