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    • 04.06.2021 19:01
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    • 04.06.2021 19:01
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    Okçuluk Milli Takımı'nda , Avrupa şampiyonu oldu

    'da devam eden ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda mücadele eden milli okçu , altın madalya kazandı.

    Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

    Milli okçu Mete Gazoz, Antalya'da devam eden Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda altın madalya elde etti.



    40 ÜLKEDEN 279 SPORCU KATILDI
    100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında düzenlenen ve 40 ülkeden 279 sporcunun katıldığı turnuvada milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Fransız Jean-Charles Valladont ile karşılaştı.

    Rakibini 6-0'lık skorla yenen ve Avrupa şampiyonu olan Mete Gazoz, sevincini milli takım teknik direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'e sarılarak yaşadı.



    GAZOZ'DAN AÇIKLAMA
    Mete Gazoz, Antalya'da düzenlenen turnuvada birinci olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini söyledi.

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