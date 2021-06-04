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    Efes finale farklı başladı

    ING Basketbol Ligi final serisinin ilk maçında Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 40 sayı farkla yendi. Larkin 23, Micic 19 sayı ile oynadı

    Efes finale farklı başladı
    ING Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 111-71 yenerek seride 1-0 öne geçti. maçın ilk yarısında başa baş bir mücadele vardı.

    Periyodun ikinci bölümünde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 43-40 önde girdi. Anadolu Efes, ikinci yarıya etkili bir başlangıç yaptı.

    Ev sahibi takım, peş peşe top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında Larkin ve Micic'in basketleriyle 24. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 57-44. Fenerbahçe'nin direnci kırılınca fark sürekli açıldı. Efes maçı 111-71 kazandı. Efes'te Larkin 23, Micic 19 sayı ile oynadı. F.Bahçe'de Melih Mahmutoğlu 19, Nando De Colo 14 sayıda kaldı.

    EFES MAÇI 3. PERİYOTTA KOPARDI
    İlk yarıda başa baş bir mücadele vardı. Ancak Efes 3. periyotta maçı kopardı. Serinin 2. maçı yarın oynanacak.
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