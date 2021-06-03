Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.06.2021 22:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2021 22:45
    ABONE OL

    hem kurtarıyor hem de attırıyor! Bir asist daha...

    öncesinde son provasına karşısında çıkan A Milli Futbol Takım'ımız rakibini 2-0 ile geçerken genç file bekçisi , sergilediği başarılı performans ile alkış topladı. 25 yaşındaki başarılı eldiven ay-yıldızlı ekibin ikinci golünün asistini yaptı. Çakır, böylelikle asist sayısını 4'e yükseltti.

    Uğurcan Çakır'dan bir asist daha!

    Hem A Milli Takım'ımız da hem de Trabzonspor'daki muhteşem performansıyla parmak ısırtan tecrübeli eldiven, son oynanan Moldova maçında da tüm otoritelerden tam puan almayı başardı.



    25 yaşındaki file bekçisi yaptığı kritik kurtarışların yanı sıra, oyun kurması ve asistleriyle de göz çarpıyor.



    Daha önce Azerbaycan'ı yenen ve Gine ile golsüz berabere kalan ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Moldova mücadelesinde Cengiz Ünder'in 77. dakikada kaydettiği golün asistini yapan Çakır, bu alandaki istatistiğini 4'e yükseltti.



        İşte o pozisyon...

        UĞURCAN'IN ASİSTLERİ:

        18.05.2018
        Trabzonspor 3-0 Karabükspor
        Gol: Yusuf Yazıcı

        29.09.2019
        Trabzonspor 4-1 Beşiktaş
        Gol: Anthony Nwakaeme



        08.02.2021
        Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor
        Gol: Anthony Nwakaeme

        03.06.2021
        Türkiye 2-0 Moldova
        Gol: Cengiz Ünder

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Listeye bir çizik daha! Gri terörist artık yok
        Haberler Spor Uğurcan Çakır hem kurtarıyor hem de attırıyor! Bir asist daha...