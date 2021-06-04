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     Başkanı : Şampiyonluk kadrosu kuruyoruz

     Başkanı , önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Seçilirken ‘Şampiyonluk için 3 yıl’ demiştik. Şimdi hazırız. 20-25 milyon Euro’ya şampiyonluk kadrosu kuracağız. Finansal zemini oturttuk. Görüştüğümüz oyuncular artık 'Ödemeler zamanında yapılıyor mu' diyemiyor..." dedi.

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    Şampiyonluk kadrosu kuruyoruz

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelecek sezonki hedefleri ve özellikle camianın, "Şampiyonluk" beklentisiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, önümüzdeki sezon Bordo- Mavili taraftarlara şampiyonluk için mücadele edeceklerinin müjdesini verdi.



    ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ
    Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: Camia da taraftar da süreci takip ettiği zaman ve bunu değerlendirdiği zaman, 'Evet bu sene Trabzonspor kulübü şampiyonluğun en büyük adayıdır' mesajını alıyor



    HOCAMIZ DA AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR
    Zaten hocamız da bunu ifade etmekten kaçınmıyor. Şu an itibariyle üç açıklama ile sözünü verdiğimiz noktadayız. Daha önce 'Şampiyonluk için 3 yıl' demiştim. Şimdi şampiyonluk için hazırız.

    TRANSFER BÜTÇESİ 20-25 MİLYON EURO
    Şampiyon Trabzonspor'un kadrosunu kurmak için çaba sarfediyoruz. Şampiyonluk için ihtiyacımız olan bütçe 20-25 milyon Euro'dur. İyi bir kadro kuracağız. Dikkatli olacağız



        PLANLAMAYI ERKEN YAPTIK...
        Şu an için transfer sürecinde planladığımız noktadayız. Çünkü isimlerin çok önceden belirlenmesi bizim işimizi bir hayli kolaylaştırdı. Yüksek kalibreli oyuncu transferi için 1 aya ihtiyaç var.

        LEİPZİG BİR KARAR VERMELİ...
        Finansal dengeyi sağladık. Görüştüğümüz oyuncular artık 'Ödemeler zamanında yapılıyor mu' diyemiyor. Leipzig kulübü kararı verirse Alexander Sörloth için daha net konuşabiliriz.

        UĞURCAN İÇİN EURO 2020 ÖNEMLİ
        Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın olası transferiyle ilgili olarak da konuştu. Ağaoğlu, "Transferiyle ilgili süreç devam ediyor. Ancak bizim beklentimiz zaten oldukça yüksek. Bu rakamları verecek kulüpler EURO 2020'yi bekliyorlar" dedi.

        YUNUS EMRE SEL

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        Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk kadrosu kuruyoruz