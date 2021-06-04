Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelecek sezonki hedefleri ve özellikle camianın, "Şampiyonluk" beklentisiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, önümüzdeki sezon Bordo- Mavili taraftarlara şampiyonluk için mücadele edeceklerinin müjdesini verdi.
ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ
Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: Camia da taraftar da süreci takip ettiği zaman ve bunu değerlendirdiği zaman, 'Evet bu sene Trabzonspor kulübü şampiyonluğun en büyük adayıdır' mesajını alıyor
HOCAMIZ DA AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR
Zaten hocamız da bunu ifade etmekten kaçınmıyor. Şu an itibariyle üç açıklama ile sözünü verdiğimiz noktadayız. Daha önce 'Şampiyonluk için 3 yıl' demiştim. Şimdi şampiyonluk için hazırız.
TRANSFER BÜTÇESİ 20-25 MİLYON EURO
Şampiyon Trabzonspor'un kadrosunu kurmak için çaba sarfediyoruz. Şampiyonluk için ihtiyacımız olan bütçe 20-25 milyon Euro'dur. İyi bir kadro kuracağız. Dikkatli olacağız