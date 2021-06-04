



PLANLAMAYI ERKEN YAPTIK...

Şu an için transfer sürecinde planladığımız noktadayız. Çünkü isimlerin çok önceden belirlenmesi bizim işimizi bir hayli kolaylaştırdı. Yüksek kalibreli oyuncu transferi için 1 aya ihtiyaç var.



LEİPZİG BİR KARAR VERMELİ...

Finansal dengeyi sağladık. Görüştüğümüz oyuncular artık 'Ödemeler zamanında yapılıyor mu' diyemiyor. Leipzig kulübü kararı verirse Alexander Sörloth için daha net konuşabiliriz.



UĞURCAN İÇİN EURO 2020 ÖNEMLİ

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın olası transferiyle ilgili olarak da konuştu. Ağaoğlu, "Transferiyle ilgili süreç devam ediyor. Ancak bizim beklentimiz zaten oldukça yüksek. Bu rakamları verecek kulüpler EURO 2020'yi bekliyorlar" dedi.



YUNUS EMRE SEL