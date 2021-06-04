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    Bu takımda hayat var! EURO 2020’ye hazırlanan ay yıldızlı ekibimiz Moldova’yı 2 golle geçti

    Moldova karşısında baştan sona etkili bir futbol ortaya koyan millilerimiz golleri 2. yarıda buldu. ‘Kral’ ile öne geçtik. ise skoru belirledi...

    Bu takımda hayat var

    Türkiye, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Almanya'da oynadığı maçta Moldova'yı 2-0 yendi. 16. dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak'ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta kaleci Celeadnic başarılıydı.

    ZELİK ÇELİK ÇOK YAKLAŞTI
    34. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında son çizgi dibinden Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta kale önünde Zeki Çelik dokunuşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.



    BURAK YILMAZ YİNE AFFETMEDİ
    İlk yarı golsüz sona erdi. 58'de öne geçtik. Hakan Çalhanoğlu bekletmeden şık bir topuk pasıyla Burak Yılmaz'a gönderdi. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak, affetmedi: 1-0.

    CENGİZ'DEN USTA İŞİ GOL
    77'de Uğurcan Çakır'ın uzun mesafeli pasında ceza alanında topu kontrol eden Cengiz Ünder, önündeki rakibine rağmen sağ çaprazdan yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.




    HAKAN'DAN BURAK'A HARİKA ASİST
    Türkiye'nin     Burak Yılmaz ile bulduğu ilk golde aslan payı Hakan Çalhanoğlu'na aitti. Hakan tüm savunmayı çökerten topuk pasıyla Burak'a adeta "Al da at" dedi.




        ARTIK AKLIMIZDA İTALYA VAR
        A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Moldova ile oynana hazırlık maçının ardından konuştu. Güneş, "Skordan çok bizim için oyun önemliydi. Kazandık moral bulduk. İyi şeyler yaptık. Eksiklerimiz de var. Bazı şeyleri de denemek istedik. Puan maçı değildi. Bizim için önemli olan EURO 2020'deki İtalya maçı. Tüm gücümüzle bu maça hazırlanacağız" dedi.

        TÜRKLER HATA AFFETMİYOR
        Moldova'nın İtalyan teknik direktörü Roberto Bordin maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bordin, "Türkiye'ye karşı iyi mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ederim. İlk hatada golü kalemizde gördük. Türkiye hata affetmeyen bir takım" dedi.
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        Haberler Spor Bu takımda hayat var! EURO 2020’ye hazırlanan ay yıldızlı ekibimiz Moldova’yı 2 golle geçti