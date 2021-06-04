Bu takımda hayat var! EURO 2020’ye hazırlanan ay yıldızlı ekibimiz Moldova’yı 2 golle geçti

Türkiye, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Almanya'da oynadığı maçta Moldova'yı 2-0 yendi. 16. dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak'ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta kaleci Celeadnic başarılıydı.
ZELİK ÇELİK ÇOK YAKLAŞTI
34. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında son çizgi dibinden Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta kale önünde Zeki Çelik dokunuşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
BURAK YILMAZ YİNE AFFETMEDİ
İlk yarı golsüz sona erdi. 58'de öne geçtik. Hakan Çalhanoğlu bekletmeden şık bir topuk pasıyla Burak Yılmaz'a gönderdi. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak, affetmedi: 1-0.
CENGİZ'DEN USTA İŞİ GOL
77'de Uğurcan Çakır'ın uzun mesafeli pasında ceza alanında topu kontrol eden Cengiz Ünder, önündeki rakibine rağmen sağ çaprazdan yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.
HAKAN'DAN BURAK'A HARİKA ASİST
Türkiye'nin Burak Yılmaz ile bulduğu ilk golde aslan payı Hakan Çalhanoğlu'na aitti. Hakan tüm savunmayı çökerten topuk pasıyla Burak'a adeta "Al da at" dedi.