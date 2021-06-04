Bu takımda hayat var! EURO 2020’ye hazırlanan ay yıldızlı ekibimiz Moldova’yı 2 golle geçti







ARTIK AKLIMIZDA İTALYA VAR

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Moldova ile oynana hazırlık maçının ardından konuştu. Güneş, "Skordan çok bizim için oyun önemliydi. Kazandık moral bulduk. İyi şeyler yaptık. Eksiklerimiz de var. Bazı şeyleri de denemek istedik. Puan maçı değildi. Bizim için önemli olan EURO 2020'deki İtalya maçı. Tüm gücümüzle bu maça hazırlanacağız" dedi.



TÜRKLER HATA AFFETMİYOR

Moldova'nın İtalyan teknik direktörü Roberto Bordin maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bordin, "Türkiye'ye karşı iyi mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ederim. İlk hatada golü kalemizde gördük. Türkiye hata affetmeyen bir takım" dedi.