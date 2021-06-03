Türkiye - Moldova | CANLI ANLATIM İZLE

A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova ile karşı karşıya geliyor.
Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek.
TÜRKİYE - MOLDOVA | CANLI
Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Moldova: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Antoniuc, Rata, Anton, Spataru, Platica, Damaşcan
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, MOLDOVA'YA HİÇ YENİLMEDİ
Türkiye, tarihinde Moldova ile 12'nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi.
Bu mücadelelerde milli takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.