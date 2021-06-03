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    • 03.06.2021 18:42
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    • 03.06.2021 19:07
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    Türkiye - Moldova | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... , 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında 'da Moldova ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Türkiye - Moldova | CANLI

    A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova ile karşı karşıya geliyor.

    Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek.

    TÜRKİYE - MOLDOVA | CANLI
    Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

    Moldova: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Antoniuc, Rata, Anton, Spataru, Platica, Damaşcan

    A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, MOLDOVA'YA HİÇ YENİLMEDİ
    Türkiye, tarihinde Moldova ile 12'nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi.

    Bu mücadelelerde milli takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.

        Gol sayılarında büyük üstünlük

        İki ülke arasındaki rekabette A Milli Takım, gol sayılarında rakibine büyük üstünlük kurdu.

        Geride kalan 11 maçta rakibine 29 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

        İLK MAÇ 1996'DA
        Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.

        İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.

        A Milli Takım'ın gollerini 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı kaydetti.
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        Türkiye - Moldova | CANLI
        Haberler Spor Türkiye - Moldova | CANLI ANLATIM İZLE