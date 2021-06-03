Türkiye Moldova maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı Türkiye Moldova canlı izleme yolları!

Türkiye Moldova maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020'ye sayılı günler kala, A Milli Futbol Takımımızın hazırlık maçları merak ediliyor. Türkiye'nin son rakibi bu akşam Avrupa ülkesi Moldova olacak. Maçı canlı izlemek isteyenler de, Türkiye Moldova maçı saat kaçta hangi kanalda sorusunun cevabını araştırıyor. İşte maçla ilgili detaylı bilgiler!
TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Mücadele TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.
A MİLLERİN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında bugün özel maçta karşılaşacağı Moldova önünde hiç kaybetmedi. Türkiye, tarihinde Moldova ile 12'nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'daki maçta Gine ile golsüz berabere kadı.