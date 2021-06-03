Türkiye Moldova maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı Türkiye Moldova canlı izleme yolları!

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Mücadele TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.

A MİLLERİN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında bugün özel maçta karşılaşacağı Moldova önünde hiç kaybetmedi. Türkiye, tarihinde Moldova ile 12'nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.