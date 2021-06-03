Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye maçları ne zaman?

EURO 2020 Türkiye maçları ne zaman? Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 heyecanı başlıyor. Turnuvada A Milli Futbol Takımımız açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Merakla beklenen Türkiye İtalya maçının tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?