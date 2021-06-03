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    • Spor
    • 03.06.2021 21:43
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    • 03.06.2021 21:43
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    ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye maçları ne zaman?

    ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye maçları futbol severler tarafından sorgulanıyor. Turnuvanın açılış maçında A Milli Futbol Takımımız, ev sahibi ekiplerinden birisi olan İtalya ile karşılaşacak. Peki; , saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye maçları ne zaman?

    EURO 2020 Türkiye maçları ne zaman? Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 heyecanı başlıyor. Turnuvada A Milli Futbol Takımımız açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Merakla beklenen Türkiye İtalya maçının tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    12 ülkede düzenlenecek şampiyonanın açılışı İltalya ve Türkiye maçı ile olacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak ilk mücadele 11 Haziran'da yapılacak.

    Grup maçları ve tarihleri

    A Grubu: 12-13-17-21 Haziran (Roma-Olimpiyat Stadı, Bakü-Olimpiyat Stadı)

    B Grubu: 13-17-18-22 Haziran (Kopenhag-Parken Stadı, Petersburg-Petersburg Stadı)

    C Grubu: 14-18-22 Haziran (Amsterdam-Johan Cruyff Arena, Bükreş-Ulusal Arena)

    D Grubu: 14-15-19-23 Haziran (Londra-Wembley Stadı, Glasgow-Hampden Park)

    E Grubu: 15-19-20-24 Haziran (Bilbao-San Mames Stadı, Dublin-Dublin Arena)

    F Grubu: 16-20-24 Haziran (Budapeşte-Puskas Arena, Münih-Allianz Arena)

        ADAY KADRO

        Milli takımın 26 kişilik EURO 2020 kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

        Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

        Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

        Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)
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