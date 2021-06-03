Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye maçları ne zaman?

EURO 2020 Türkiye maçları ne zaman? Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 heyecanı başlıyor. Turnuvada A Milli Futbol Takımımız açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Merakla beklenen Türkiye İtalya maçının tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
12 ülkede düzenlenecek şampiyonanın açılışı İltalya ve Türkiye maçı ile olacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak ilk mücadele 11 Haziran'da yapılacak.
Grup maçları ve tarihleri
A Grubu: 12-13-17-21 Haziran (Roma-Olimpiyat Stadı, Bakü-Olimpiyat Stadı)
B Grubu: 13-17-18-22 Haziran (Kopenhag-Parken Stadı, Petersburg-Petersburg Stadı)
C Grubu: 14-18-22 Haziran (Amsterdam-Johan Cruyff Arena, Bükreş-Ulusal Arena)
D Grubu: 14-15-19-23 Haziran (Londra-Wembley Stadı, Glasgow-Hampden Park)
E Grubu: 15-19-20-24 Haziran (Bilbao-San Mames Stadı, Dublin-Dublin Arena)
F Grubu: 16-20-24 Haziran (Budapeşte-Puskas Arena, Münih-Allianz Arena)