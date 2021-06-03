TFF yabancı kuralını güncelledi... Geçtiğmiz sezon Süper Lig ekiplerinin kadrosunda toplam 16 yabancı oyuncu bulundurma ve 11 yabancı ile sahaya çıkmasına izin veren TFF, 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıkladı.

Açıklamada, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcunun kadroda bulunabileceği, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 futbolcunun aynı anda sahaya sürülebileceği aktarıldı. TFF ayrıca Süper Lig'de Milli Takımlara futbolcu veren, yerli futbolcu ve 21 yaş altı futbolcu oynatan kulüplere daha sonra ilan edilecek olan kriterlere göre teşvik verileceğini duyurdu. TFF ayrıca Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacağını açıkladı. Buna göre 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Süper Lig'den 4'er takım düşecek alt ligden ise 3'er takım Süper Lig'e yükselecek.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN TFF'YE YABANCI TEPKİSİ!

Kulüpler Birliği, yabancı sayısı düzenlemesi ve küme düşecek takım sayısının artırılması konusunda TFF'ye tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Yabancı sayısı kararı TFF'ye duyduğumuz güveni zedelemiştir. Bu iki karar, kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir!" denildi.