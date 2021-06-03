Erhan Kuşkapan kimdir?

Erhan Kuşkapan 2020 - 2021 sezonunda birden fazla görevde bulunarak ülke futbolumuzun renkli isimlerinden olmaya devam ediyor. Oynadığı takımlarda maçlarda attığı taklalar ile Taklacı Erhan lakabı almış taraftarın sevgilisi olmuş isim, 2020 Kasım ayında Ankara 2.Lig ekiplerinden Mamak FK'da kaleci antrenörü olarak başladığı görevine Başkan Yusuf Bulut'un talebi üzerine ligin ikinci devresinde hem kaleci antrenörü hem kaleci olarak görev aldı. Bu sezon 12 maçta Kaleci olarak sahada görev aldı.



Bunun yanı sıra Mamak FK da mart ayı itibari ile Teknik direktörlüğe getirilen Kuşkapan lig bitimine kadar hem Kaleci hem Teknik Direktör olarak görev yaptı.



Ülkemizde 2020-2021 sezonunda Profesyonel liglerde görev alan en genç teknik direktör oldu.



Ayrıca Ampute Futbol A Milli Takım Kaleci antrenörü görevini yürüten Kuşkapan, 08 Haziran 1988 Ankara doğumlu. Ülkemizde Süper Lig, ikinci ve üçüncü liglerde kaleci olarak futbol oynamış ve kaleci antrenörü olarak çalışmış olan Kuşkapan Gazi üniversitesi Antrenörlük Eğitimi mezunu ve Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Uefa-A lisansına sahiptir.



Ampute Futbolda Kalecilik adında bir kitap da yazan Erhan Kuşkapan ülke futbolunda ileriki yıllarda adından sıkça bahsettireceğe benziyor.

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