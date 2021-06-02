Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı yeni yabancı kuralına Kulüpler Birliği'nden tepki geldi.

Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, salı günü Süper Lig kulüplerinin tamamının katılacağı bir toplantı düzenleme kararı adı.



"ŞAŞKINLIKLA KARŞILAMAKTAYIZ"

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız" ifadelerine yer verildi.

"Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonu'na duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar, kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir.

Acilen toplanan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, salı günü Süper Lig kulüplerimizin tamamının katılacağı bir toplantı organize etmeye karar vererek gerekli girişimlere başlamıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.