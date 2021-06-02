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    • 02.06.2021 23:32
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    • 02.06.2021 23:34
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    'nden 'ye 'yabancı sınırı' tepkisi: Şaşkınlıkla karşılamaktayız

    Son dakika haberleri... 'nun () açıkladığı yeni yabancı kuralına 'nden tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; 'nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız" ifadelerine yer verildi.

    Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tepki!

    'nun () açıkladığı yeni yabancı kuralına 'nden tepki geldi.

    Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, salı günü kulüplerinin tamamının katılacağı bir toplantı düzenleme kararı adı.


    "ŞAŞKINLIKLA KARŞILAMAKTAYIZ"
    Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız" ifadelerine yer verildi.

    "Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonu'na duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar, kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir.

    Acilen toplanan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, salı günü Süper Lig kulüplerimizin tamamının katılacağı bir toplantı organize etmeye karar vererek gerekli girişimlere başlamıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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    Haberler Spor Kulüpler Birliği'nden TFF'ye 'yabancı sınırı' tepkisi: Şaşkınlıkla karşılamaktayız