Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun kulüpteki resmi görevlerinden ayrıldığını açıkladı.
2020-2021 sezonuna önce sportif direktör olarak başlayıp daha sonra ise teknik sorumlu olarak görev yapan Emre Belözoğlu da Fenerbahçe kulubünün resmi stesinden bir veda mesajı yayımladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
Çocukluk hayali olan Fenerbahçe formasını giydiği süre boyunca Çubuklu'nun hakkını sonuna kadar veren, formasını çıkarıp Sportif Direktör olarak Kulübümüze hizmetlerine devam eden ve son olarak Futbol A Takım Direktörümüz olarak Fenerbahçemiz için mücadeleye devam eden Emre Belözoğlu, Kulübümüzdeki resmi görevlerinden ayrılmıştır.
Emre Belözoğlu'na, kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca yürek adına ortaya koyduğu tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor;
futbolcu olarak en üst seviyeye gelen kaptanımızın bundan sonraki kariyerinde de iyi noktalara geleceğinden şüphemiz olmadığını ve her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.
Bir gün yeniden buluşmak dileğiyle...
Her daim yolun açık, şansın bol olsun Fenerbahçeli Emre!
Belözoğlu'nun açıklaması;
Büyük Fenerbahçe Ailem'e;
Değerli vaktinizi fazlaca almadan birkaç cümle ile sizlerle duygularımı paylaşmak istiyorum.
Yıllar önce futbolcu olarak girdiğim bu kapıdan Kaptan, ardından Sportif Direktör ve son olarak da Teknik Direktör olarak görev yaptığım evimden, bugün itibarı ile Fenerbahçe'nin bir evladı olarak ayrılıyorum.