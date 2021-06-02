Türkiye (U21) - Ukrayna (U21) | ASPOR CANLI İZLE

Ümit Milli Takımımız, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya geliyor.

ASpor CANLI YAYIN

A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

ÜMİT MİLLİ TAKIMIMIZIN İLK 11İ

Berke, Bünyamin, Cemali, Ravil, Gökdeniz, Umut, Ömer Faruk, Erkan Eyibil, Erkan Süer, Ali Akman, Furkan.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlıklarına devam eden Ümit Milliler, Ukrayna ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma, saat 20.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde I Grubu'nda yer alan Ay yıldızlı ekip; Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile karşılaşacak. Milliler, ilk maçını 3 Eylül'de sahasında Belçika ile yapacak.