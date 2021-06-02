Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı. Başkan Koç, "Emre'yi riske atmamak adına yabancı hoca kararı verdik. Emre düşünmek için zaman istedi ama çok sıcak baktığını söyleyemem" dedi. Koç, hocanın Portekiz veya Alman ekolünden olacağını açıkladı.

EN AZ 5 TRANSFER YAPACAĞIZ

Başkan Ali Koç sözlerine şöyle devam etti: 4 ya da 5 nokta atışı yapacağız. Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de ya bir sağ bek ya da bir sol bek transferleri yapacağız.

EMRE ÇOK BÜYÜK BİR RİSK ALDI

Emre, son derece riskli bir göreve soyundu. 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Erol hoca aynı periyotta 21-22 puan aldı. Sahada gördüğümüz futbol Fenerbahçelilerin beklenti içinde olduğu futboldu.

HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç olarak, Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah en hayırlı kararı bu süreç içerisinde vermiş oluruz.

PELKAS'LAR, SZALAİ'LER BULMALIYIZ

Transferde Pelkas'lar, Altay'lar, Szalai'ler modeline gitmemiz lazım. Bu oyuncuları satacağız diye bir şey demiyorum. Ama çok yüksek bir teklif gelirse, işte o zaman oturur konuşuruz.

KAFAYA TAKTIM BiR KERE!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz sezon takım havasının tam oluşmadığını söylerek bazı oyuncularla yollarını ayıracağını açıkladı. Ali Koç, "Sivas maçının devre arasına 1-0 yenik giriyoruz. Şampiyonluk maçımız. Canını dişine takıp her şeyini ortaya koyacaksın… Her şeyini veren var ama vermeyen de var. Buna fena halde kafayı taktım. Bu oyuncularla yola devam etmeyeceğiz" ifadesini kullandı. Başkan Ali Koç, bu oyuncuların ismini ise vermedi.

BASKETTE ÇOK İYİ TAKIM KURACAĞIZ

Başkan Koç, "Anadolu Efes'i Euroleague şampiyonluğu iyi tebrik ederim. Biz çok şanssız bir sezon geçirdik. Gelecek sezon için çok iyi takım kuracağız" ifadelerini kullandı. Başkan Koç, lig şampiyonu kadın basket takımının da gelecek yıl Euroleague'i kazanacağına inandığını da söyledi.

FONSECA JESUS LÖW SÜRPRİZ LABBADIA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün gerçekleştirilen basın toplantısında teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı almasının ardından gözler yeni teknik patron adaylarına çevrildi. Portekiz ve Alman hocalarla temas halinde olduklarını ifade eden Ali Koç'un isim vermediği teknik adamların Portekizli Fonseca ve Jesus ile Joachim Löw ve Bruno Labbadia bulunuyor. Paulo Fonseca 2019 yılında başına geçtiği İtalya'nın Roma takımından bu sezon sonu itibariyle ayrıldı. Fonseca, Sırp sol bek Kolarov'un kalmasını isteyerek Fenerbahçe'ye transferini engelleyen isim olarak hafızalarda kalmıştı. Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Joachim Löw ise EURO 2020 sonrası dinleneceğini açıklasa da Sarı-Lacivertli kurmayların iletişime devam ettiği ifade ediliyor. Boşta olan Alman teknik adam Bruno Labbadia ile dirsek temasının olduğu gelen haberler arasında.