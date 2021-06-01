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    • 01.06.2021 18:14
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    'dan gitti ama eli hala Florya'da! Takımı ve 'e emanet etti

    'dan ayrılığı resmen gerçekleşen ve şu an 'da tatilde olan 'in bir eli hala Florya'da... Tecrübeli teknik adam ve 'e idman programı dahil olmak üzere neler yapılacağına ilişkin geniş bir rapor bırakarak takımı emanet etti. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Gitti ama Florya’da

    31 Mayıs itibari ile sözleşmesi biten Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılığı resmen gerçekleşti. Fakat tecrübeli teknik adam şu anda Bodrum'da tatilde olsa da eli hala Sarı-Kırmızılı takımın üzerinde.



    TAKIMIN BAŞINDA SELÇUK VE NECATİ OLACAK
    Geçtiğimiz hafta sonu Florya'ya giderek eşyalarını toplayan Terim'in yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş'le görüştüğü öğrenildi.



    Terim'in iki genç hocaya idman programı dahil olmak üzere neler yapılacağına dair geniş bir rapor bıraktığı belirlendi.

    Alınan bilgilere göre teknik direktör belirsizliği bitene kadar takımın başında İnan ve Ateş olacak.



        "BEN YOKKEN TAKIM SİZE EMANET"
        Terim'in ayrıca Selçuk İnan ve Necati Ateş'le sürekli temas halinde olduğu ve takım hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu belirlendi. Başarılı teknik adamın, birçok futbolcu ile de sık sık görüştüğü gelen bilgiler arasında.



        Terim'in özelilkle Muslera, Marcao ve Donk gibi takım içinde ağırlığı olan isimlere, "Ben yokken takım sizlere emanet" mesajını verdiği ifade edildi.

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