31 Mayıs itibari ile sözleşmesi biten Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılığı resmen gerçekleşti. Fakat tecrübeli teknik adam şu anda Bodrum'da tatilde olsa da eli hala Sarı-Kırmızılı takımın üzerinde.
TAKIMIN BAŞINDA SELÇUK VE NECATİ OLACAK
Geçtiğimiz hafta sonu Florya'ya giderek eşyalarını toplayan Terim'in yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş'le görüştüğü öğrenildi.
Terim'in iki genç hocaya idman programı dahil olmak üzere neler yapılacağına dair geniş bir rapor bıraktığı belirlendi.
Alınan bilgilere göre teknik direktör belirsizliği bitene kadar takımın başında İnan ve Ateş olacak.