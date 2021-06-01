



"BEN YOKKEN TAKIM SİZE EMANET"

Terim'in ayrıca Selçuk İnan ve Necati Ateş'le sürekli temas halinde olduğu ve takım hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu belirlendi. Başarılı teknik adamın, birçok futbolcu ile de sık sık görüştüğü gelen bilgiler arasında.