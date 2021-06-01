Son bomba Andre Carrillo

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş forvet için yeni bir ismi gündemine aldı. Peru ve Brezilya basını Siyah- Beyazlılar'ın Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında oynayan 29 yaşındaki Andre Carrillo için girişimlere başladığını iddia etti.

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Al Hilal ile şampiyonluk yaşayan Carrillo'nun da Suudi kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakan Perulu yıldızın 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

BREZİLYALI MUHABİR AÇIKLADI

Goal Dergisi'nin Brezilya muhabiri Raisa Simplicio Carrillo'nun takımın sevilen yıldızlarından biri olduğunu, Beşiktaş'ın transferde zorlanacağını iddia etti.

PERULULAR'A GÖRE İŞ BİTİYOR

Peru'nun El Futbolero gazetesi de Brezilya basınının aksine Andre Carrillo transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Carrillo'nun bu transfer için çok istekli olduğu vurgulandı.

26 MAÇTA 7 GOL ATTI 3 ASİST YAPTI

2019'da Benfica'dan 9.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olan 29 yaşındaki yıldız oyuncunun takımı ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Carrillo Al-Hilal formasıyla ligde 26 maça çıktı ve 7 gol attı. Takımına 4 asistlik katkı da sağladı.