Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Son bomba

    için kadrosunu güçlendirmek isteyen forvet için yeni bir ismi gündemine aldı. ve basını Siyah- Beyazlılar’ın Arabistan’ın Al Hilal takımında oynayan 29 yaşındaki için girişimlere başladığını iddia etti.

    Son bomba Andre Carrillo

    için kadrosunu güçlendirmek isteyen forvet için yeni bir ismi gündemine aldı. ve basını Siyah- Beyazlılar'ın Arabistan'ın Al Hilal takımında oynayan 29 yaşındaki için girişimlere başladığını iddia etti.

    2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
    Al Hilal ile şampiyonluk yaşayan Carrillo'nun da Suudi kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakan yıldızın 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

    BREZİLYALI MUHABİR AÇIKLADI
    Goal     Dergisi'nin Brezilya muhabiri Carrillo'nun takımın sevilen yıldızlarından biri olduğunu, Beşiktaş'ın transferde zorlanacağını iddia etti.

    PERULULAR'A GÖRE İŞ BİTİYOR
    Peru'nun     gazetesi de Brezilya basınının aksine Andre Carrillo transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Carrillo'nun bu transfer için çok istekli olduğu vurgulandı.

    26 MAÇTA 7 GOL ATTI 3 ASİST YAPTI
    2019'da 'dan 9.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle 'e transfer olan 29 yaşındaki yıldız oyuncunun takımı ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Carrillo Al-Hilal formasıyla ligde 26 maça çıktı ve 7 gol attı. Takımına 4 asistlik katkı da sağladı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte kademeli normalleşmenin detayları
    Haberler Spor Son bomba Andre Carrillo