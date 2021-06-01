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    'nın ardından de ev sahipliğinden çekildi: 'da covid krizi

    Güney Amerika futbolunun en önemli organizasyonu olan 'nın başlamasına 10 gün kala Covid krizi yaşanıyor. 'nın ardından turnuvanın diğer ev sahibi de organizasyonu düzenleyemeyeceğini açıkladı. Arjantin İçişleri Bakanı kararı bir TV programında açıkladı. turnuvanın 'da düzenleneceğini duyurdu.

    Copa America'da covid krizi

    Güney Amerika futbolunun en önemli organizasyonu olan 'nın başlamasına 10 gün kala Covid krizi yaşanıyor. 'nın ardından turnuvanın diğer ev sahibi de organizasyonu düzenleyemeyeceğini açıkladı.

    Arjantin İçişleri Bakanı kararı bir TV programında açıkladı. turnuvanın 'da düzenleneceğini duyurdu.

    OYNAMAK İSTEMİYORUM
    'ın kadrosunda yer alan isyan etti. Tecrübeli kaleci, "Sağlık her şeyden önce gelir. Turnuvada oynamak istemiyorum" dedi.

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