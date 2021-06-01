Güney Amerika futbolunun en önemli organizasyonu olan Copa America'nın başlamasına 10 gün kala Covid krizi yaşanıyor. Kolombiya'nın ardından turnuvanın diğer ev sahibi Arjantin de organizasyonu düzenleyemeyeceğini açıkladı.

Arjantin İçişleri Bakanı Eduardo de Pedro kararı bir TV programında açıkladı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu turnuvanın Brezilya'da düzenleneceğini duyurdu.

OYNAMAK İSTEMİYORUM

Uruguay'ın kadrosunda yer alan Muslera isyan etti. Tecrübeli kaleci, "Sağlık her şeyden önce gelir. Turnuvada oynamak istemiyorum" dedi.