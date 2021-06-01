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    , lı genç yıldızın peşinde: Fener'e yeni Zlatan

     bir yandan tecrübeli isimlerle ilgilenirken bir yandan da ileride pazarlayabileceği genç yeteneklerle ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, 'Yeni Zlatan Ibrahimovic' olarak adlandırılan 17 yaşındaki golcü 'in peşinde… ekibi 'nin formasını giyen genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan Faghir, 2020-21 sezonunda ligde 4 maçta 1 gol kaydetti.

    Fener'e yeni Zlatan

    Fenerbahçe bir yandan tecrübeli isimlerle ilgilenirken bir yandan da ileride pazarlayabileceği genç yeteneklerle ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, 'Yeni Zlatan Ibrahimovic' olarak adlandırılan 17 yaşındaki golcü 'in peşinde… ekibi 'nin formasını giyen genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

    Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan Faghir, 2020-21 sezonunda ligde 4 maçta 1 gol kaydetti. Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Faghir için Danimarka kulübünün yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

    , 'ı keşfetmiş ve sonrasında önemli bir gelirle 'ye satmıştı.

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    Haberler Spor Kanarya, Danimarkalı genç yıldızın peşinde: Fener'e yeni Zlatan