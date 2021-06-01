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    • 01.06.2021 11:14
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    Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda Osaka sürprizi: Resmen çekildi

    Japon tenisçi , maç sonrası basın toplantılarına katılmama kararı aldığı için para cezasına çarptırıldığı Fransa Açık Tenis Turnuvası’ndan çekildiğini açıklayarak, yaşadığı depresyon sürecine dikkat çekti.

    İHA
    Fransa Açık'ta Osaka sürprizi! Resmen çekildi

    Tek kadınlarda dünyanın 2 numarası olan Japon tenisçi Naomi Osaka, Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndan (Roland Garros) çekildiğini açıkladı. Sosyal medyada yaptığı açıklamada kararının hayal ettiği ya da istediği bir durum olmadığına vurgu yapan Osaka, "Herkesin Paris'te oynanan tenise odaklanması için turnuvadaki diğer oyuncular ve benim iyiliğim için en iyisinin çekilmem olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    Son yıllarda mental sorunlarla mücadele ettiğini kaydeden Osaka, "2018'deki ABD Açık'tan bu yana uzun süreli depresyon yaşadım ve bununla baş etmekte gerçekten zorlandım" dedi.



    BÜYÜK ENDİŞE YAŞIYORUM
    "Ben doğal bir konuşmacı değilim ve dünya medyasıyla konuşmadan önce büyük endişe yaşıyorum" diyerek basın toplantısına katılmama nedenini açıklayan Osaka, zamanı geldiğinde oyuncular, basın ve taraftarlar için işleri daha iyi hale getirmenin yollarını tartışmak için turnuva organizatörleri ile birlikte çalışmak istediğini de sözlerine ekledi.



        İHRAÇLA KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ
        Fransız Açık Tenis Turnuvası'nda maç sonrası basın toplantılarına katılmayacağını açıklayan Osaka, organizatörler tarafından 15 bin dolar para cezasına çarptırılmış, turnuva yetkilileri Osaka'nın bu kararında ısrarcı olması halinde ihraç edilebileceğini belirten bir açıklama yayınlamıştı.


        SERENA WILLIAMS'TAN DESTEK
        Medya önünde yaşadığı stresi yenemediğini ifade eden ve radikal kararla turnuvayı veda eden Osaka için tenis dünyasından birçok isim destek mesajı yayınladı. Bu isimlerden biri de tenisin yaşayan efsanesi Serena Williams oldu. Williams, "Naomi'yi anlıyorum. Keşke ona sarılabilsem çünkü nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Farklı karakterlere sahibiz, insanlar birbirinden farklı. Herkes bir şeylerin üstesinden farklı şekillerde geliyor. Nasıl istiyorsa öyle üstesinden gelmesine izin vermelisiniz." şeklinde bir açıklama yaptı.

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