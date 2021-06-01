Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda Osaka sürprizi: Resmen çekildi



SERENA WILLIAMS'TAN DESTEK

Medya önünde yaşadığı stresi yenemediğini ifade eden ve radikal kararla turnuvayı veda eden Osaka için tenis dünyasından birçok isim destek mesajı yayınladı. Bu isimlerden biri de tenisin yaşayan efsanesi Serena Williams oldu. Williams, "Naomi'yi anlıyorum. Keşke ona sarılabilsem çünkü nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Farklı karakterlere sahibiz, insanlar birbirinden farklı. Herkes bir şeylerin üstesinden farklı şekillerde geliyor. Nasıl istiyorsa öyle üstesinden gelmesine izin vermelisiniz." şeklinde bir açıklama yaptı.

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