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    'i Alex bitiriyor

    ’nin efsane futbolcusu , ile sözleşmesi 1 ay sonra sona erecek olan 34 yaşındaki stoper ’i Kadıköy’e getirmek için harekete geçti.

    David Luiz'i Alex bitiriyor

    Fener kanayan yarası stoper bölgesi için bomba bir isimle görüşüyor. Sarı- Lacivertliler, ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ile ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler bu transfer için vatandaşı 'yı görevlendirdi. Sambacı, Luiz'i Kadıköy'e getirmek için mesai harcayacak.

    FENERBAHÇE BİR HAYLİ KARARLI
    Geçen sezon stoper bölgesinde sıkıntılar yaşayan sorunu çözmekte kararlı. , ve gibi isimlerden beklenen verimi bir türlü alamayan F.Bahçe Luiz'i kadrosunda istiyor.

    DAVİD LUİZ ÇOK BÜYÜK TECRÜBE
    56 kez Brezilya forması David Luiz, 2019 yılından beri Arsenal'de oynuyor. , ve gibi takımların formasını giyen David Luiz tecrübesiyle F.Bahçe'ye güç katacak.

    49.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
    Luiz, 'le de Arsenal'de takım arkadaşıydı… 34 yaşındaki tecrübeli stoper 2014 yılında Chelsea'den Paris Saint Germain'e tam 49.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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