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    transferinde ’de öncelik ’un!

    ’un teklif yaptığı , “’den teklifler var. ’de kalırsam ilk sizinle görüşeceğim” dedi. İşte habere dair merak edilen tüm detaylar...

    Türkiye’de öncelik Trabzonspor’un
    Trabzonspor'un stoper bölgesine takviye için resmi görüşmelerde bulunduğu , bir süre düşünmek için süre istemişti. İngiliz oyuncu bu süre zarfında düşündükten sonra Bordo-Mavili yöneticilere geri dönüş yaparak, "Teklifiniz gerçekten çok cazip ancak 'den de görüştüğüm bazı takımlar var. Hala kafamda bazı şeyleri netleştiremedim. 'ye kalmaya karar verirsem ilk sizinle iletişime geçeceğim" dedi. Oyuncunun süre talep etmesi üzerine , farklı stoper arayışlarına da girişmeye başladı.

    PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON 400 BİN EURO
    spor'un transfer etmek istediği Steven Caulker'ın piyasa değeri 4 milyon 400 bin Euro olarak gözüküyor. İngiliz savunmacı 1 kez de forması giydi.

    YA TEKLİF GETİR YA DA KİRALIK GİDERSİN!
    Trabzon geçen sezon 'ye kiraladığı Diabate'ye, "Ya teklif getir ya da bizim anlaştığımız bir takıma kiralık göndereceğiz" tebliğini yaptı. Ayrılık artık kesin gibi.

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