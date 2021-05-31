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    • 31.05.2021 09:14
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    'ye dünya yıldızı golcü! Premier Lig'den geliyor...

    Süper Lig'de bu sezon hücum hattının gol yollarında etkisiz kalması nedeniyle büyük zorluk yaşayan , Premier Lig'de forma giyen tecrübeli futbolcu 'in peşine düştü.

    F.Bahçe'ye dünya yıldızı golcü! Premier Lig'den geliyor...

    Yeni sezon öncesinde forvet hattında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin gündemine gelen son golcü Danny Welbeck...

    Fanatik'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yeni bir maceraya hazır.

    Hücum hattında hem sağ ve sol kanat hem de forvet bölgesinde oynayabilme özelliği bulunan 1,85'lik yıldızın, 30 Haziran tarihi itibariyle bonservisini eline alacak olması, bu transferdeki en çekici faktör olarak ön plana çıkıyor.

        ADA'DAN DA TEKLİFLER VAR
        Kariyerinde daha önce; Manchester United ve Arsenal gibi önemli kulüplerin de formasını giyen Welbeck, geçen sezon Brighton formasıyla 24 maça çıkıp 6 gol ve 3 asistle oynamıştı.

        Takımının Premier Lig'de kümede kalmasında, özellikle kritik haftalardaki performansıyla büyük pay sahibi olan deneyimli oyuncuya, Ada'dan da bazı teklifler geldiği öğrenildi.

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