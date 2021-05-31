Yeni sezon öncesinde forvet hattında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin gündemine gelen son golcü Danny Welbeck...
Fanatik'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yeni bir maceraya hazır.
Hücum hattında hem sağ ve sol kanat hem de forvet bölgesinde oynayabilme özelliği bulunan 1,85'lik yıldızın, 30 Haziran tarihi itibariyle bonservisini eline alacak olması, bu transferdeki en çekici faktör olarak ön plana çıkıyor.