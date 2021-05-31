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    Serkan Sevim: Terim özür dilerse devam edebiliriz

    Başkan adaylarından ’ın listesinde yer alan Serkan Sevim, “Terim özür diler, yanlış anlaşıldım derse biz de yapıcı konuşmalar yapabiliriz” dedi.

    Terim özür dilerse devam edebiliriz
    G.Saray'da seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları cephesinden kritik açıklamalar geliyor. 'ın listesinde yer alan Serkan Sevim, teknik direktör ile ilgili çok önemli ifadeler kullandı.

    Başkan Başkanı ve yönetimini eleştirici ve suçlayıcı açıklamalar yapan Fatih Terim özür dilemesi gerektiğini belirten Sevim, "Terim özür diler, yanlış anlaşıldım diye konuşursa biz de yapıcı konuşmalar yapabiliriz. Terim'in son 2-3 aylık dönemdeki açıklamaları yanlış. G.Saray'da en önemli makam başkanlık makamıdır" dedi.



    Sevim'in sözleri Terim'in özür dilemesi durumunda kendisiyle devam edebileceği şeklinde yorumlandı.
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