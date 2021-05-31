



Güneş şöyle devam etti:



"Gine maçında tüm orta sahayı değiştireceğim. Hücumda da değişiklikler olacak. İtalya maçı önemli ama Gine maçını da önemsiyoruz. Azerbaycan maçında 3'lü savunma yapmamızın nedeni oyuncuların sahadaki durumlarını görmek içindi. Hangi sistem daha faydalı olacaksa onu kullanacağız."



İrfan Can Kahveci de "Çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Tam olarak Avrupa Şampiyonası'na konsantre haldeyiz. Kulüp takımlarımızı bir kenara bıraktık." dedi.









ARTIK HERKES BİZİ KONUŞUYOR

Merih Demiral, "Avrupa'da Türkler'in başarısı konuşuluyor, herkes bunu görüyor. Gençler olarak ne kadar oynarsak, yeni nesle de şans tanıyoruz" dedi. Demiral, "Her takımı yenecek güçteyiz" ifadesini kullandı.