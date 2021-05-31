A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gine maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Güneş, 4 ismin kampa veda edecek olmasıyla ilgili olarak ilgili olarak, "Oyuncularımın arzusundan memnunum. Bırakacağımız 4 arkadaşımız için üzgünüm. Bizim için zor olacak." dedi.
Güneş, "Son dönemde oyunculara daha fazla yükleme yaptık. Kamp yeri ve kampın zamanı bizim için oldukça güzeldi. Neler yaptık ve neler yapabileceğimizi konuştuk" ifadesini kullandı.
Güneş şöyle devam etti:
"Gine maçında tüm orta sahayı değiştireceğim. Hücumda da değişiklikler olacak. İtalya maçı önemli ama Gine maçını da önemsiyoruz. Azerbaycan maçında 3'lü savunma yapmamızın nedeni oyuncuların sahadaki durumlarını görmek içindi. Hangi sistem daha faydalı olacaksa onu kullanacağız."
İrfan Can Kahveci de "Çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Tam olarak Avrupa Şampiyonası'na konsantre haldeyiz. Kulüp takımlarımızı bir kenara bıraktık." dedi.
ARTIK HERKES BİZİ KONUŞUYOR
Merih Demiral, "Avrupa'da Türkler'in başarısı konuşuluyor, herkes bunu görüyor. Gençler olarak ne kadar oynarsak, yeni nesle de şans tanıyoruz" dedi. Demiral, "Her takımı yenecek güçteyiz" ifadesini kullandı.
AY YILDIZLILAR HIZ KESMİYOR
Bugün Gine ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız dün 1.5 saat süren bir idman gerçekleştirdi. Güneş yönetimindeki çalışma kondisyon ağırlıklı olarak başladı, taktik çalışma ile sona erdi.
LİLLE'DEKİ OYUNCULAR BİZİ ZORLAYACAKTIR!
Gine Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Six, "Türkiye çok iyi takım. Çok iyi oyuncuları var. Lille'de oynayanlar bizi zorlayacaktır" dedi.
MİLLİLER BU KEZ GİNE KARŞISINDA
EURO 2020'ye Antalya'da hazırlanan Milli Takımımız turnuva öncesi ikinci özel maçında bu akşam Gine ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Azeri hakem Aliyar Aghayev düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Antalya kampı yarın sona erecek olan Ay-Yıldızllar, 2 Haziran'dan itibaren Euro 2020 için hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.