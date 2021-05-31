



2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-kırmızılı kurmayların Stanciu için hem kendisiyle hem de kulübü Slavia Prag ile temasa geçtiği gelen haberler arasında. Çek kulübü ile 2023 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Rumen 10 numaranın güncel piyasa değerinin 6 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi.