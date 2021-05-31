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    10 numara için gözüne kestirdi

    ’in yönetime bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de olduğu ortaya çıktı... Hem kendisi hem de ile temas kuruldu.

    Son aday Stanciu

    Galatasaray'da bir yandan seçim süreci yaşanırken diğer yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılı cephede sürpriz bir isim ön plana çıktı…



    Fatih Terim'in bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de Nicolae Stanciu olduğu ortaya çıktı. Yönetimin de bu oyuncu için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.



    2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
    Sarı-kırmızılı kurmayların Stanciu için hem kendisiyle hem de kulübü Slavia Prag ile temasa geçtiği gelen haberler arasında. Çek kulübü ile 2023 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Rumen 10 numaranın güncel piyasa değerinin 6 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi.



        FORTOUNİS'DEN VAZGEÇİLMEDİ
        Kulübe yakın kaynaklar Galatasaraylı kurmayların hem Yunan oyuncu Fortounis hem de Stanciu için eş zamanlı çaba sarfettiğini belirtiyorlar. 28 yaşında ve 1.68 boyunda olan Stanciu 44 kez giydiği Romanya Milli Takım forması ile 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Stanciu, 10 numara dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

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