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    'da umudu! kiralama kararı aldı...

    ’e yükselen , ’nu tecrübe kazanması için 1 yıl daha kiralama kararı aldı. yönetimi de hemen devreye girdi.

    Cimbom’da Halil umudu

    Süper Lig'in son bölümünde istikrarlı bir şekilde şans bulan ve bunu da çok iyi değerlendirerek A Milli Takıma kadar yükselmeyi başaran Halil Dervişoğlu için çok önemli bir gelişme yaşandı.



    Halil Dervişoğlu'nun bonservisini elinde tutan Brentford kulübü İngiltere Premier Ligi'ne yükseldi. Premier Lige yükselmeseydi Championship'te Halil Dervişoğlu'nu kullanmayı düşünen Brentford yönetimi karar değiştirdi.

    Halil gelecek vaad ettiği için satılmayacak ancak kiralanacak. Bu gelişme üzerine Halil'i kadroda tutmak isteyen Galatasaray yönetimi hemen harekete geçti ve Brentford yönetimine talebini iletti.



    Halil'in de G.Saray'da oynamaya istekli olması nedeniyle Brentford kulübünün büyük ihtimalle milli futbolcunun Sarı-Kırmızılı formayı 1 yıl daha giymesine izin vereceği iddia edildi.

    Halil Dervişoğlu'nun bonservis maliyetinin 5 milyon Euro civarında olması nedeniyle Sarı-Kırmızılı kurmaylar bu rakamı ödemek istemiyordu.

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