Bugün tatilden dönecek olan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Yönetimi ile hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. İki taraf, Nevzat Demir Tesisleri'nde görüşerek yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'ın ise Çarşamba günü İstanbul'da olması planlanıyor.
SERGEN YALÇIN BAŞKA BİR SEVİYE!
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Ozan Köprülü yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın faktörünü unutmasınlar. O başka bir seviyede" ifadelerini kullandı.
SERGEN YALÇIN BAŞKA BİR SEVİYE!
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Ozan Köprülü yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın faktörünü unutmasınlar. O başka bir seviyede" ifadelerini kullandı.