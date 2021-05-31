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    yönetimi ile imzalıyor!

    'ın Yönetimi ile hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. İki taraf, 'nde görüşerek yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

    Beşiktaş yönetimi Yalçın ile imzalıyor!
    Bugün tatilden dönecek olan 'ın Yönetimi ile hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. İki taraf, 'nde görüşerek yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. Bu arada Beşiktaş Başkanı ve 'ın ise Çarşamba günü 'da olması planlanıyor.

    SERGEN YALÇIN BAŞKA BİR SEVİYE!
    Beşiktaş Yardımcı Antrenörü yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın faktörünü unutmasınlar. O başka bir seviyede" ifadelerini kullandı.
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