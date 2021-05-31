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    Zor hedef ! yıldız oyuncu için temaslara başladı...

    Siyah-Beyazlılar’ın hedefindeki ve kulübü ’nın yüksek istekleri can sıkıyor. Ancak yönetimi limitlerini zorlayacak. İşte habere dair merak edilen tüm detaylar...

    Zor hedef Seferovic

    Vincent Aboubakar'la ekonomik yaşanan sorunları çözmeye çalışan Beşiktaş yönetimi bir yandan da forvet arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar eğer Kamerunlu yıldızla yollar ayrılırsa 2, ayrılmazsa da 1 golcü takviyesi yapmayı planlıyor.



    LİSTEDE BİRÇOK İSİM VAR
    Listesinde birçok isim bulunan yönetimin temas kurduğu son isim Haris Seferovic oldu. Ancak hem İsviçreli forvetin hem de kulübü Benfica'nın yüksek talepleri canları sıktı.



    BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO
    Alınan bilgilere göre Haris Seferovic'in yıllık maaş talebi 3-3.5 milyon Euro seviyesinde. Benfica'nın belirlediği bonservis bedeli ise 7 milyon Euro. Yönetim yine de pazarlıkları sürdürüyor.



        HARCAMA LİMİTİ BEKLENİYOR
        Beşiktaş'ın transferde net atımlar atmak için TFF tarafından harcama limitlerinin açıklanmasını beklediği öğrenildi. Yönetim özellikle forvet transferinde limitlerini zorlayacak.



        LİGDE TAM 22 GOLE İMZA ATTI
        Benfica formasıyla harika bir sezonu geride bırakan Haris Seferovic ligde 22 gole imza atarken 7 de asist yaptı. İsviçreli yıldızın 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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