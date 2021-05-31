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    Gustavo 'den haber bekliyor!

    vo ayrılmak istese de yönetiminden kendisine cevap gelmedi. 4 milyon Euro’dan taviz vermeyecek. işte merak edilen tüm detaylar...

    Gustavo haber bekliyor!
    Fenerbahçe'den ayrılmak istediği 'dan ayrılmadan önce yönetime bildiren vo haber bekliyor. 'nun takımın başına geçmesinin ardından yedek kalan Brezilyalı oyuncuyu başta eski kulübü olmak üzere birçok takım istiyor. Ancak Gustavo için 7 milyon Euro bonservis ödeyen , oyuncuyu bedava bırakmaya niyetli değil. 'ya da şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir dönüşün yapılmadığı da öğrenildi bahçe'nin olası bir transferde 4 milyon Euro'dan aşağıya düşmeyeceği de gelen haberler arasında.

    Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından son maçta yedek kalmıştı.

    SAMATTA'NIN İSTEYENİ ÇOK!
    Samatta'yı Genk ile birlikte Brugge ve Anderlecht'in de istediği bazı Fransız takımlarının da menajeriyle temasa geçtiği bildirildi.

    HARUN'A SAMSUN TALİP
    Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Harun Tekin'e Kasımpaşa'dan sonra 1.Lig ekibi Samsunspor da talip oldu. Taraflar arasında görüşmeler başladı.



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