Fenerbahçe'den ayrılmak istediği İstanbul'dan ayrılmadan önce yönetime bildiren Luiz Gustavo haber bekliyor. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından yedek kalan Brezilyalı oyuncuyu başta eski kulübü Marsilya olmak üzere birçok takım istiyor. Ancak Gustavo için 7 milyon Euro bonservis ödeyen Fenerbahçe, oyuncuyu bedava bırakmaya niyetli değil. Luiz Gustavo'ya da şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir dönüşün yapılmadığı da öğrenildi Fenerbahçe'nin olası bir transferde 4 milyon Euro'dan aşağıya düşmeyeceği de gelen haberler arasında.
Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından son maçta yedek kalmıştı.
SAMATTA'NIN İSTEYENİ ÇOK!
Samatta'yı Genk ile birlikte Brugge ve Anderlecht'in de istediği bazı Fransız takımlarının da menajeriyle temasa geçtiği bildirildi.
HARUN'A SAMSUN TALİP
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Harun Tekin'e Kasımpaşa'dan sonra 1.Lig ekibi Samsunspor da talip oldu. Taraflar arasında görüşmeler başladı.
Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından son maçta yedek kalmıştı.
SAMATTA'NIN İSTEYENİ ÇOK!
Samatta'yı Genk ile birlikte Brugge ve Anderlecht'in de istediği bazı Fransız takımlarının da menajeriyle temasa geçtiği bildirildi.
HARUN'A SAMSUN TALİP
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Harun Tekin'e Kasımpaşa'dan sonra 1.Lig ekibi Samsunspor da talip oldu. Taraflar arasında görüşmeler başladı.